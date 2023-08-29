Phật Bà rải lộc vào nhà 3 con giáp trong 5 ngày tới: Thi nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà, thổi bay hết vận đen, gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gom sạch lộc lá thiên hạ trong 5 ngày tới, phước báo trùng phùng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 5 ngày tới có đường tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số. Ngoài ra, bạn cũng có thêm những nguồn thu lớn.

Cũng nhờ tiền bạc dồi dào nên sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời. Tuy phải chịu không ít vất vả, nhưng nếu bạn tìm được người hợp tác làm ăn như ý thì tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Nếu có đủ tiềm lực, người tuổi Dần hoàn toàn có thể xem xét đến chuyện mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi thời điểm này cho thấy, bạn hoàn toàn có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán. Hàng hóa bán chạy, đánh trúng thị hiếu nên dễ kiếm được một khoản rủng rỉnh. Đặc biệt, nam mệnh có thể nhờ vào chuyện tình cảm mà có thêm nhiều cơ hội làm ăn, buôn bán sinh lời.

Phật Bà rải lộc vào nhà 3 con giáp trong 5 ngày tới: Thi nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà, thổi bay hết vận đen, gặp dữ hóa lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi có khả năng nhìn xa trông rộng. Bạn thông minh và nhanh nhẹn hơn người, làm việc biết tính toán trước sau nên thường tránh được những rủi ro ngoài ý muốn. Bạn có số hưởng từ khi sinh ra đến khi lớn lên đều hốt hết may mắn của thiên hạ.

Hợi luôn tinh tế quan sát tình hình xung quanh mình nên ít khi làm phật lòng bất cứ ai. Khi gặp bất cứ vấn đề gì bạn cũng một mình đương đầu chứ không chọn cách trốn tránh. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn lúc nào cũng chất đầy nhà, tiêu xài hoài không hết. Đặc biệt trong 5 ngày tới, nguồn tài chính đổ về ào ạt, dư dả mua nhà, sắm xe, đi du lịch vòng quanh thế giới.

Phật Bà rải lộc vào nhà 3 con giáp trong 5 ngày tới: Thi nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà, thổi bay hết vận đen, gặp dữ hóa lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của những người tuổi Ngọ trong thời gian vừa qua không phải là tệ, có vẻ như không tăng cao như trước đây nhưng cũng phát triển rất đều đặn. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ còn để dành được kha khá, tích lũy và đầu tư sinh lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có một giai đoạn tuổi Ngọ đã phải chật vật vì phải đối diện với những vấn đề bất ngờ, buộc tài sản của họ phải thay đổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều diễn ra không như kế hoạch ban đầu và có dấu hiệu thâm hụt. Đặc biệt là vận may và tiền tài sẽ được phục hồi một cách bất ngờ trong 5 ngày tới. Ngoài ra, nếu như đã lấy lại được phong độ thì tuổi Ngọ hãy cố giữ gìn và phát huy hết mức có thể, vì đây sẽ là lúc tràn đầy năng lượng với bạn đấy.

Phật Bà rải lộc vào nhà 3 con giáp trong 5 ngày tới: Thi nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà, thổi bay hết vận đen, gặp dữ hóa lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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