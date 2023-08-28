Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 11:48

3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Mọi việc làm của người tuổi Dần sẽ diễn ra một cách trôi chảy. Dù cho gặp khó khăn hay trở ngại nào thì người tuổi này cũng đều vượt qua được tất cả nhờ có Quý Nhân nâng đỡ kịp thời. Con giáp này tự tin đưa ra những quyết định liên quan tới tiền bạc đúng đắn vì luôn có sự suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ có những chuyển biến tốt. Người độc thân có được cơ hội gặp gỡ với người khác giới, từ đó gia tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương. 

 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp và suôn sẻ. Đây chính là thời cơ tốt để người tuổi này phát huy tối đa điểm mạnh của mình trong quá trình làm việc. Những hạng mục đầu tư nhanh chóng phát triển theo chiều hướng tốt, giúp cho con giáp này kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh cho mình. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ chuyển mình đáng kể. Tình cảm giữa bản mệnh và đối phương ngày càng khăng khít và nồng thắm. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp, có thể tiến tới hẹn hò hay hôn nhân.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tốt đẹp hơn trước. Người tuổi này nhanh chóng thông suốt được những vấn đề mà trước đó được xem là vấn đề nan giải do sự tương trợ của Thân Tuất. Con giáp này có được số tiền dư dả, dồi dào nhờ có được một công việc tốt, từ đó cải thiện được chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt. 

Vận trình tình cảm khăng khít. Người đã kết hôn hiện tại đang có một gia đình hạnh phúc, viên mãn khiến bao nhiêu người mơ ước. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống để hiểu nhau nhiều hơn. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8/2023), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/8/2023, 3 con giáp vận đỏ như son, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, hưởng tài lộc vô bờ bến

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/8/2023, 3 con giáp vận đỏ như son, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, hưởng tài lộc vô bờ bến

3 con giáp vận đỏ như son, sự nghiệp kinh doanh hồng phát, hưởng tài lộc vô bờ bến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 11 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.