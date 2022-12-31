Phật Bà hiển linh, Cát Tinh nhập mệnh đúng ngày đầu năm (1/1/2023): 3 tuổi tình tiền đỏ thắm, giàu có vượt bậc, năm mới tràn đầy hứa hẹn

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 21:16

Bước sang năm mới 2023, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có vận tài chính rất mạnh trong năm 2023, lại được các sao “tam hợp” thúc đẩy, tài vận của họ được cải thiện đều đặn. Công việc năm nay có sự thay đổi vượt bậc cho những ai thực sự cố gắng và nỗ lực. Kinh doanh, buôn bán thuận lợi làm cho kho tiền của người tuổi Thìn không ngừng tăng lên.

Phật Bà hiển linh, Cát Tinh nhập mệnh đúng ngày đầu năm (1/1/2023): 3 tuổi tình tiền đỏ thắm, giàu có vượt bậc, năm mới tràn đầy hứa hẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với sự giúp đỡ tích cực của các sao cát tinh, người tuổi Thìn có thể được cất nhắc thăng chức, tăng lương ở nơi làm việc trong năm nay, đồng thời có thể được lãnh đạo lớn ghi nhận. Mặc dù tài lộc sự nghiệp có phần khởi sắc trong năm nay nhưng tốt hơn hết là những người tuổi Thìn nên giữ thái độ khiêm tốn.

Năm 2023 cũng là một năm đầy hứa hẹn cho tình duyên của người tuổi Thìn do được quý nhân Thiên Ất giúp đỡ. Tình duyên ngày càng thuận lợi. Với các bản mệnh đang độc thân thì vận đào hoa tương đối vượng, không khó để bạn tìm được một nửa còn lại cho mình, một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc sẽ phát triển trong năm nay. Đây là cũng thời điểm tốt đón tin vui cho các cặp vợ chồng.

Tuổi Dậu

Tử vi tuổi Dậu trong trong ngày đầu năm mới (1/1/2023) hứa hẹn một thời kỳ ổn định và yên bình. Người tuổi Dậu có nhiều thời gian để thư giãn và tận hưởng cuộc sống trong năm 2023 hơn so với trước đây.

Phật Bà hiển linh, Cát Tinh nhập mệnh đúng ngày đầu năm (1/1/2023): 3 tuổi tình tiền đỏ thắm, giàu có vượt bậc, năm mới tràn đầy hứa hẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng sẽ là năm đầy hy vọng nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh mới, lập kế hoạch cho tương lai của mình sẽ giúp bạn ngày càng tiến bộ hơn nữa.

Theo tử vi năm 2023, vận niên năm nay của người tuổi Dậu rất tốt. Vào vận niên này, người tuổi Dậu làm việc gì cũng đều thu được nhiều lợi ích, dù là việc to hay nhỏ. Công việc kinh doanh mua bán đắt hàng, dồi dào tài lộc, của cải dư thừa vào năm vận niên đỏ này. Vì vậy, bạn nên cẩn thận giữ chữ tín của mình, nói năng chân thành với mọi người vì họ đặt niềm tin tưởng và ủng hộ bạn rất nhiều trong năm nay.

Tuổi Hợi

Tử vi 2023 tuổi Hợi cho thấy đây là một khoảng thời gian hạnh phúc và bạn đã học được cách thể hiện bản thân. Bạn hòa mình với thiên nhiên mọi lúc và hướng tới sự bình yên. Không có gì thỏa mãn hơn khi được sống một cuộc sống cân bằng, lương thiện và vui vẻ.

Phật Bà hiển linh, Cát Tinh nhập mệnh đúng ngày đầu năm (1/1/2023): 3 tuổi tình tiền đỏ thắm, giàu có vượt bậc, năm mới tràn đầy hứa hẹn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự trợ giúp của Đế Vượng và Tử Vi, người tuổi Hợi năm nay có thể được lãnh đạo ghi nhận, làm gì cũng được giúp đỡ và có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng trước toàn thể công ty/cơ quan.

Dưới sự tác động tích cực của cục diện Ngũ hành tương sinh, người tuổi Hợi được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi may mắn ngày đầu năm (1/1/2023): 3 con giáp át vía Hung Tinh tự kết thúc vận đen, năm mới hứa hẹn thắng lợi, tình - tiền viên mãn như mơ

Tử vi may mắn ngày đầu năm (1/1/2023): 3 con giáp át vía Hung Tinh tự kết thúc vận đen, năm mới hứa hẹn thắng lợi, tình - tiền viên mãn như mơ

Tử vi dự báo bước sang năm mới 2023 này, 3 con giáp vận đỏ như son, được Thần tài ghé thăm, gặt hái được nhiều hoa thơm, trái ngọt.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp may mắn năm mới tử vi con giáp 2023 tuổi thìn tuổi dậu tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 55 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia