Đông sang Tết đến giàu có ngất ngưỡng: Thần tài ban lộc, 3 con giáp vượng phát toàn gia, làm ăn tấn tới, tiền chật túi, vàng tràn rương

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 16:45

Bước vào khoảng thời gian khi mùa đông đến, tết cận kề, những con giáp này lại càng thêm may mắn, làm gì cũng đều gặp những điều tốt đẹp.

Tuổi Ngọ 

Chúc mừng tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn khi Đông sang Tết đến. Tuổi Ngọ đang trên đà phát triển của chuỗi ngày "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa" mà cộng hưởng đến từ Thiên Quan cũng không nhỏ, tạo bước đà cho bản mệnh một bước lên tiên. 

Với những ai làm công ăn lương, bước sang ngày này sẽ được cấp trên thử thách một vài nhiệm vụ. Nếu vượt qua nhiệm vụ được giao thì ngày bạn thăng chức đang đến rất gần rồi đấy.

Đông sang Tết đến giàu có ngất ngưỡng: Thần tài ban lộc, 3 con giáp vượng phát toàn gia, làm ăn tấn tới, tiền chật túi, vàng tràn rương - Ảnh 1

Đối với những người làm kinh doanh hay buôn bán nhỏ lẻ lại càng tạo ra lợi nhuận khổng lồ do được khách hàng và đối tác tin tưởng. 

Tài chính đổ về tay ầm ầm là tiền hoa hồng, tiền lương chính, tiền lương tay trái... tận hưởng một ngày hậu hĩnh. Với số tiền này trong tay, hãy tính đến chuyện đầu tư vào một lĩnh vực mới, chắc chắn đem lại lợi nhuận kha khá. 

Tình duyên ngày này cũng hạnh phúc hơn nhiều phần, những cãi vã tưởng chừng như sẽ chấm dứt mối quan hệ này lại tìm được cách tháo gỡ. Hai bạn về bên nhau cùng sự thấu hiểu, trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mùi rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác.

Đông sang Tết đến giàu có ngất ngưỡng: Thần tài ban lộc, 3 con giáp vượng phát toàn gia, làm ăn tấn tới, tiền chật túi, vàng tràn rương - Ảnh 2

Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui.

Tuổi Tý

Nếu như khoảng thời gian trước người tuổi Tý gặp phải không ít khó khăn trong công việc thì Đông sang Tết đến, họ sẽ “dễ thở” hơn khi có quý nhân giúp đỡ. Nhờ bản tính hoạt bát, nhanh nhẹn và thân thiện, người tuổi Tý được lòng rất nhiều người xung quanh, vì thế quý nhân của họ đôi khi là cấp trên, đối tác hoặc cũng có thể là một vài người đồng nghiệp hay bạn bè mới quen.

Đông sang Tết đến giàu có ngất ngưỡng: Thần tài ban lộc, 3 con giáp vượng phát toàn gia, làm ăn tấn tới, tiền chật túi, vàng tràn rương - Ảnh 3

Nhờ công việc suôn sẻ mà tài chính của họ trong thời gian này cũng rất ổn định. Bên cạnh đó, con giáp này có cách chi tiêu hợp lý, không bị “sa đà” quá nhiều vào các khoản tiền linh tinh nên có thể để dành được khoản tiền khá lớn tiêu Tết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang giữa tháng 12 toàn gia may mắn: 3 con giáp ăn lộc sâu dày, tiền vàng chất núi, của cả tăng nhanh, làm ăn thuận lợi

Bước sang giữa tháng 12 toàn gia may mắn: 3 con giáp ăn lộc sâu dày, tiền vàng chất núi, của cả tăng nhanh, làm ăn thuận lợi

Vào khoảng thời gian giữa tháng 12 dương lịch, những con giáp này đón lộc tưng bừng, làm gì cũng có may mắn theo chân.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi cuối năm 2022 tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới 12 con giáp 3 con giáp may mắn tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 52 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 52 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng