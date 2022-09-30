Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi lộc lá tràn trề, làm ăn suôn sẻ, đại cát đại lợi, thu về tiền tỷ ngay trong tháng 10 dương

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 16:54

Tử vi dự báo rằng vận trình của 3 con giáp này trong tháng 10 dương tương đối suôn sẻ, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mùi

Trong tháng 10 dương, tuổi Mùi đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Mùi trong tháng mới cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể.

Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi lộc lá tràn trề, làm ăn suôn sẻ, đại cát đại lợi, thu về tiền tỷ ngay trong tháng 10 dương - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng thuở bé vẫn chưa được hưởng. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Tháng 10 dương, người tuổi Tỵ sẽ được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây. Bản mệnh sẽ luôn may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, mọi chuyện đến êm xuôi, dễ dàng đến bất ngờ, dẫu có khó khăn cũng luôn được quý nhân dang tay chào đón và giúp đỡ.

Nhờ thế, chuyện tiền nong từ giờ đến cuối năm vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

Nước chảy chỗ trũng: 3 tuổi lộc lá tràn trề, làm ăn suôn sẻ, đại cát đại lợi, thu về tiền tỷ ngay trong tháng 10 dương - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này có tham vọng trong công việc, không chịu an phận thủ thường.

Đàn ông tuổi Tý thường mang ý chí mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Trong khi phụ nữ tuổi này lại thông minh, khéo léo, có nhiều người theo đuổi.

Người tuổi Tý luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn. Khi gặp nghịch cảnh, con giáp này không hề nao núng và luôn biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình. Từ tháng 10 dương trở đi, hầu hết họ có công việc ổn định.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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