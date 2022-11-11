Nửa đầu tuần mới (14/11 - 16/11): Đường công danh rộng mở, 3 con giáp thăng quan tiến chức, tài lộc như nước, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 15:32

Tử vi dự báo rằng, trong tuần mới đến, những con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm ăn thuận lợi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi làm việc gì cũng chuyên nghiệp, chỉn chu, ít khi gặp sai sót. Con giáp này kiên trì, không dễ bị lay chuyển. Đây cũng là bí quyết để tuổi Hợi vượt qua khó khăn, từng bước đạt đến thành công như mong đợi.

Tử vi dự báo rằng, trong nửa đầu tuần mới, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc. Con giáp này có Thần Tài hỗ trợ, có thể nhanh chóng gặt hái tiền tài. Trong công việc, tuổi Hợi có thể đón nhận thêm nhiều cơ hội gia tăng của cải. Không chỉ may mắn trong công việc, đường tình duyên của tuổi Hợi cũng khá suôn sẻ. Người độc thân có thể sớm tìm được một nửa khiến trái tim rung động.

Nửa đầu tuần mới (14/11 - 16/11): Đường công danh rộng mở, 3 con giáp thăng quan tiến chức, tài lộc như nước, vận đỏ như son - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, trong nửa đầu tuần mới, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc. Con giáp này có Thần Tài hỗ trợ, có thể nhanh chóng gặt hái tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù trong công việc. Con giáp này vốn thẳng thắn, nói được làm được. Tuổi Sửu có ưu điểm là kiên trì, đã muốn làm gì thì sẽ làm cho bằng được. Dự đoán nửa đầu tuần mới, con giáp tuổi Sửu sẽ đón nhận tài lộc dồi dào. Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi.

Dù làm ăn lớn hay nhỏ, tuổi Sửu cũng nhận về khoản tiền lời kha khá. Người làm công ăn lương có vận trình thăng tiến, tích tiểu thành đại. Về tình duyên, người tuổi Sửu độc thân có cơ hội gặp người khác phái. Trong khi đó, những người có gia đình tiếp tục tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, tình cảm bền chặt.

Nửa đầu tuần mới (14/11 - 16/11): Đường công danh rộng mở, 3 con giáp thăng quan tiến chức, tài lộc như nước, vận đỏ như son - Ảnh 2
Dự đoán nửa đầu tuần mới, con giáp tuổi Sửu sẽ đón nhận tài lộc dồi dào. Bản mệnh đạt được những thành công như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách hiền lành, luôn bao dung và quan tâm người khác. Trong công việc, con giáp này luôn cố gắng, kiên trì từng chút để đạt đến thành công. Tử vi có nói, nửa đầu tuần mới, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Người buôn bán nhỏ cũng có thể chốt được nhiều đơn hàng. Về tình duyên, tuổi Mão có vận đào hoa nên tình cảm tăng lên. Người độc thân có thể sớm thoát cảnh cô đơn. Người có gia đình thì hạnh phúc, vui vẻ.

Nửa đầu tuần mới (14/11 - 16/11): Đường công danh rộng mở, 3 con giáp thăng quan tiến chức, tài lộc như nước, vận đỏ như son - Ảnh 3
 Tử vi có nói, nửa đầu tuần mới, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ

Tử vi 3 ngày cuối tuần (11/11 - 13/11): Thần Tài gọi tên, 3 con giáp nhận hết lộc này đến vận may khác, vạn sự như mơ

Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần là thời gian cho 3 con giáp này vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

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