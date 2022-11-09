4 ngày cuối tuần (10/11 - 13/11): 3 tuổi tài vận lên vù vù, dễ mua nhà đổi xe, gặt hái niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 09:19

Trong 4 ngày cuối tuần, có 3 tuổi sẽ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Thìn

Nhìn chung, người tuổi Thìn cũng có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Con giáp này vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý. Tuổi Thìn có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

 

Tử vi dự báo rằng, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

4 ngày cuối tuần (10/11 - 13/11): 3 tuổi tài vận lên vù vù, dễ mua nhà đổi xe, gặt hái niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Thời gian qua, vận xui của người tuổi này dần qua đi nhưng sang 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng. Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

4 ngày cuối tuần (10/11 - 13/11): 3 tuổi tài vận lên vù vù, dễ mua nhà đổi xe, gặt hái niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có - Ảnh 2
Thời gian qua, vận xui của người tuổi này dần qua đi nhưng sang 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Dần sẽ phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

4 ngày cuối tuần (10/11 - 13/11): 3 tuổi tài vận lên vù vù, dễ mua nhà đổi xe, gặt hái niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có - Ảnh 3
Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Dần sẽ phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi hôm nay con giap may man tu vi ngay mai tử vi ngày 8/11/2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 13 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch