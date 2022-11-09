4 ngày cuối tuần (10/11 - 13/11): 3 tuổi tài vận lên vù vù, dễ mua nhà đổi xe, gặt hái niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Tử vi dự báo rằng, trong 4 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

Thời gian qua, vận xui của người tuổi này dần qua đi nhưng sang 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng. Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

Thời gian qua, vận xui của người tuổi này dần qua đi nhưng sang 4 ngày cuối tuần, sự nghiệp của tuổi Ngọ thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Dần sẽ phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên trong 4 ngày cuối tuần, tuổi Dần sẽ phú quý phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm