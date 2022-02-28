Nửa đầu tháng 3 dự đoán: 3 con giáp này tài lộc nở hoa, tiền bạc bội thu, vận khí sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 11:40

Cùng chúc mừng những con giáp rút được quẻ may mắn trong nửa đầu tháng 3 dương lịch tới đây!

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người lạc quan và tích cực, không thích gò bó, thích tự do, bẩm sinh đã có tài lãnh đạo và có tham vọng lớn. Vận may tổng thể trong năm nay của họ tương đối tốt, đặc biệt trong nửa đầu tháng 3 dương lịch, Thần Tài sẽ tặng tiền đến cửa, nói phát tài là phát tài. 

Thu nhập thêm của họ trong thời gian này khá tốt, đại phú đại quý, không phải lo lắng về chuyện thiếu tiền. Sự nghiệp của người tuổi Sửu cũng có thêm nhiều dấu hiệu khả quan, chắc chắn bạn sẽ có những thu hoạch đáng kể trong thời gian này.

Nửa đầu tháng 3 dự đoán: 3 con giáp này tài lộc nở hoa, tiền bạc bội thu, vận khí sáng ngời - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 3, Thần Tài sẽ tặng tiền đến cửa người tuổi Sửu, nói phát tài là phát tài - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Nửa đầu tháng 3/2022, người tuổi Mão được tài vận xung thiên, sự nghiệp hanh thông, mọi việc suôn sẻ, không thăng quan tiến chức thì phát tài. Vận thế nhiều mặt của người cầm tinh con Mèo sẽ mở rộng, phát triển toàn diện, phát triển không ngừng, thậm chí còn lên tột đỉnh. 

Họ được lãnh đạo đánh giá cao, được thăng chức và tăng lương. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão còn sẽ có cơ hội nhận được một khoản thưởng lớn. Tuy nhiên, lúc này dự kiến sẽ chồng chất nên bạn cũng không nên quá tham công tiếc việc mà không nghe thấy sức khoẻ "đang lên tiếng" nhé.

Nửa đầu tháng 3 dự đoán: 3 con giáp này tài lộc nở hoa, tiền bạc bội thu, vận khí sáng ngời - Ảnh 2
Nửa đầu tháng 3/2022, người tuổi Mão được tài vận xung thiên, sự nghiệp hanh thông - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu vốn có tiếng tính tình nóng nảy, không giỏi biều đạt, cuộc sống tương đối tiết kiệm. Tử vi có nói, trong nửa đầu tháng 3/2022, họ có sự nghiệp vượng phát, mọi việc hanh thông, không thăng quan tiến chức cũng sẽ giàu có. 

Đồng thời đây là thời điểm phát triển mạnh của người tuổi Dậu, với tính cách dám mạo hiểm thì họ sẽ dễ thành công. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, tìm kiếm mục tiêu, dám cố gắng và không từ bỏ, cả sự nghiệp và tài vận của người tuổi Dậu đều sẽ dần khởi sắc.

Nửa đầu tháng 3 dự đoán: 3 con giáp này tài lộc nở hoa, tiền bạc bội thu, vận khí sáng ngời - Ảnh 3
Trong nửa đầu tháng 3/2022, Dậu có sự nghiệp vượng phát, mọi việc hanh thông - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Tử vi tuần mới (28/2 - 6/3): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, trả sạch nợ nần, may mắn thẳng tiến

Dù không biết người khác khó khăn thế nào trong 2 ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

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