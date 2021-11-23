Những ngày còn lại của tháng 11, 3 con giáp này chăm chỉ làm lụng, gắt hái thành công, thu về TIỀN TỶ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong những ngày còn lại của tháng 11 này, 3 con giáp này chăm chỉ làm lụng, gắt hái thành công, thu về TIỀN TỶ.

Tuổi Dậu

Những ngày còn lại của tháng 11, người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp họ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Dậu nhận được nguồn lợi nhuận đáng kể từ những khoản đầu tư trước đó. Con giáp này nên suy nghĩ thật kỹ trước những cơ hội đầu tư tiếp theo.

Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ, khích lệ để công việc diễn ra trơn tru, thuận lợi. Nhờ hoàn thành công việc đúng thời hạn, con giáp này được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần.

Những ngày còn lại của tháng 11, người tuổi Dậu có sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những ngày còn lại của tháng 11, người tuổi Tuất có cơ may chuyển bại thành thắng. Được Thần Tài ban phát của cải, họ làm đâu thắng đó, sự nghiệp khởi sắc. Tài lộc của họ trong thời gian này ngày càng tăng tiến, tập trung chủ yếu vào cuối tuần.

Đây cũng là thời gian tốt để con giáp này khai trương, mở hàng, mở rộng các hoạt động kinh doanh. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng có cơ hội tìm hiểu về các giống cây trồng, vật nuôi mới.

Những ngày còn lại của tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ngày còn lại của tháng 11, người tuổi Thân có tài lộc vượng phát, cát khí vào nhà. Họ nhận được thêm cơ may trong công việc, sự nghiệp phất lên như diều gặp khó. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều.

Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích nổi bật, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở đối với con giáp tuổi Thân. Về tài vận, người tuổi Thân chính là con giáp kiếm được nhiều tiền nhất trong số 12 con giáp vào thời điểm này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-ngay-con-lai-cua-thang-11-3-con-giap-nay-cham-chi-lam-lung-gat-hai-thanh-cong-thu-ve-tien-ty-438052.html