Những con giáp sang tháng 4 trở thành CỔ MÁY IN TIỀN TỶ, ngồi rung đùi SỰ NGHIỆP CŨNG THĂNG HOA, đặc biệt chú ý đến NHỮNG CỘT MỐC LÀM TỶ PHÚ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2022 19:46

Bạn có đang nằm trong danh sách những con giáp dưới đây!

Tuổi Hợi

Trong tháng 4, bạn gặp nhiều điềm lành, may mắn liên tục đến khiến chuyện kiếm tiền, làm ăn vô cùng dễ dàng. Sự tự tin của bạn cũng là lí do thu hút quý nhân. Bạn sẽ không cần phải vất vả “chạy ngược chạy xuôi” lo toan tiền bạc nữa. Sự nghiệp sẽ suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Không chỉ trong chuyện tiền bạc, tình duyên cũng suôn sẻ đến ngỡ ngàng. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nhân duyên tốt, có người khác giới để ý tới, thoải mái lựa chọn ra người ưng ý để đi với nhau lâu dài.

Những con giáp sang tháng 4 trở thành CỔ MÁY IN TIỀN TỶ, ngồi rung đùi SỰ NGHIỆP CŨNG THĂNG HOA, đặc biệt chú ý đến NHỮNG CỘT MỐC LÀM TỶ PHÚ - Ảnh 1
Trong tháng 4, Hợi gặp nhiều điềm lành, may mắn liên tục đến khiến chuyện kiếm tiền, làm ăn vô cùng dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình may mắn của người tuổi Ngọ trong tháng 4 sắp tới sẽ bước lên một tầm cao mới. Nếu như không thể giàu có như mong muốn thì ít nhất cũng tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập. Người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội để thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn, bên cạnh đó họ cũng nỗ lực phát huy ưu điểm vốn có, chấp nhận xông pha, thậm chí là thất bại để tìm kiếm kinh nghiệm đổi đời. Thời gian tới, nếu tuổi Ngọ khéo léo trong công việc, họ nhất định sẽ có được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên, và đương nhiên tiền lương cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Trong năm nay, thần tài luôn chiếu cố bên cạnh tuổi Ngọ, vì vậy nếu nắm bắt được thời cơ thì hãy giữ thật chặt, cuối năm có người đổi đời. 

Tuổi Mão

Bạn trong thời gian qua đã bị sao xấu chiếu mệnh, công việc gặp nhiều rối rắm ở mức độ khác nhau, điều này khiến tài vận cũng kém. Tuy nhiên, hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, lương thưởng cũng không tương xứng ấy sẽ không còn kéo dài lâu nữa. Tháng 4 này là cơ hội thuận lợi để bạn lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc, kiếm tiền dễ dàng. Bạn có khả năng thu hồi được phần nào khoản lỗ năm ngoái. Đồng thời, bạn cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền giúp tích lũy được một khoản kha khá.

Những con giáp sang tháng 4 trở thành CỔ MÁY IN TIỀN TỶ, ngồi rung đùi SỰ NGHIỆP CŨNG THĂNG HOA, đặc biệt chú ý đến NHỮNG CỘT MỐC LÀM TỶ PHÚ - Ảnh 2
 Tháng 4 này là cơ hội thuận lợi để Mão lấy lại được tự tin mà tài vận cũng khởi sắc, kiếm tiền dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo

3 con giáp có TÀI VẬN TÍCH CỰC, GIÀU SANG CHỰC TẬN CỬA, xoè tay HỨNG TIỀN vào ĐÚNG 2 tuần tới

3 con giáp có TÀI VẬN TÍCH CỰC, GIÀU SANG CHỰC TẬN CỬA, xoè tay HỨNG TIỀN vào ĐÚNG 2 tuần tới

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm vào đúng 2 tuần nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 2022 tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 51 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn