Những con giáp đã mang mệnh phú quý lại sung sướng giàu sang từ 7 giờ 30 phút ngày 23/2: Chẳng cần lao lực hay bỏ ra quá nhiều tâm tư mà tài lộc vẫn chảy vào ào ào như thác đổ vào túi

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 16:25

Những con giáp sau đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để họ hưởng vinh hoa phú quý.

 

Tuổi Thìn

Thìn sinh ra đã có tiền bạc, không chỉ tích cực của cải mà còn gặp tai ương. Bộ não của con giáp này rất linh hoạt. Thìn không chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền theo một cách. Ngoài công việc, Thìn còn có thể biết được những

Tài lộc của họ thuận lợi, vận thế chuyển biến tốt đẹp, đồng thờitài lộc tăng giúp cho sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt, từ đây nhờ có phúc tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn, công thành danh toại khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Những con giáp đã mang mệnh phú quý lại sung sướng giàu sang từ 7 giờ 30 phút ngày 23/2: Chẳng cần lao lực hay bỏ ra quá nhiều tâm tư mà tài lộc vẫn chảy vào ào ào như thác đổ vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người mà con giáp này yêu thầm bấy lâu nay bỗng tỏ tình với Thìn, báo hiệu một tình yêu thăng hoa rực rỡ. Người ấy thực sự cũng đã để ý Thìn từ lâu, chỉ đợi thời cơ mà thôi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Thân có khả năng làm việc độc lập, hành động đặc biệt quyết đoán và tự tin. Họ không thích dựa dẫm vào người khác và luôn cố gắng tự mình hoàn thành tất cả mọi việc.

Họ thường đạt được thành tựu sau quá trình dài nỗ lực và đấu tranh bền bỉ. Con giáp tuổi Thân cũng sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ rất chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Hơn nữa, người tuổi này thật thà, chính trực, đáng tin cậy nên thường có quý nhân vây quanh.

Những con giáp đã mang mệnh phú quý lại sung sướng giàu sang từ 7 giờ 30 phút ngày 23/2: Chẳng cần lao lực hay bỏ ra quá nhiều tâm tư mà tài lộc vẫn chảy vào ào ào như thác đổ vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên từng ngày. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ có công việc mới trong khi những người làm kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời. Có nhiều người tìm đến muốn hợp tác làm ăn với người tuổi Thân. Vì vậy, họ cần cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão phạm Thái Tuế, các bạn trải qua thời gian nhiều khó khăn và có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân phá đám.

Nhờ có sao tốt là sao Đường Phù tương trợ nên người tuổi Mão không chỉ cải thiện được quan hệ xã hội mà còn thúc đẩy được sự nghiệp phát triển ở mức ổn định, dù rằng đánh giá một cách tổng quan thì vận thế cả năm chỉ dừng ở mức trung bình.

Trong lúc này, nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Dương nên người tuổi Mão dễ gặp được quý nhân là nữ giúp đỡ, nhờ vậy mà trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, các bạn không chỉ gặp hung hóa cát mà còn được trao cơ hội để thúc đẩy sự nghiệp đi lên, đường tài lộc cũng có phần được cải thiện.

Những con giáp đã mang mệnh phú quý lại sung sướng giàu sang từ 7 giờ 30 phút ngày 23/2: Chẳng cần lao lực hay bỏ ra quá nhiều tâm tư mà tài lộc vẫn chảy vào ào ào như thác đổ vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, những người cầm tinh con mèo hãy lưu ý một chút đến những người bạn thuộc giới nữ quanh mình, có thể quý nhân sẽ ở ngay bên bạn thôi.

Nếu gặp được rồi, hãy lắng nghe ý kiến đóng góp của họ, tin rằng những người này sẽ mang lại cho các bạn những điều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Cuộc sống của những con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới từ 6 giờ 30 phút ngày 23/2: Mơ ước được thực hiện, đổi đời sau một đêm, trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

Cuộc sống của những con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới từ 6 giờ 30 phút ngày 23/2: Mơ ước được thực hiện, đổi đời sau một đêm, trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt

Những con giáp sau cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn, ngoài ra họ  còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 23/2 tử vi tu vi ngay 23/2

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà