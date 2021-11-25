Những con giáp chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để thành đạt chứ cả đời cũng không có duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 23:40

Một trong những lý do quan trọng mà 3 con giáp này không thể trúng số chính là họ không tin vào chuyện làm giàu nhờ may rủi nên ít khi chi tiền cho vé số.

Tuổi Ngọ

Đa phần người tuổi Ngọ mang trong mình mệnh cách đại phú đại quý, tỉ lệ thành đạt rất cao, đứng nhất nhì trong 12 con giáp. Thêm nữa, những chú Ngựa lại thông minh lanh lợi, tinh thần vượt khó, không ngại gian nguy nên trông họ lúc nào cũng tràn trề sức sống, hướng tới những điều tốt đẹp.

Bởi thế, con giáp này luôn dựa vào đôi bàn tay, trí tuệ của mình để sống chứ họ không quan niệm việc trông chờ vào may rủi. Khả năng trúng thưởng, trúng số độc đắc của họ rất thấp.

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Đa phần người tuổi Ngọ mang trong mình mệnh cách đại phú đại quý, tỉ lệ thành đạt rất cao, đứng nhất nhì trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được mệnh danh là 'con người của công việc'. Làm việc gì cũng suy nghĩ chu toàn, thái độ chân thành và cũng khá tham vọng. Họ tiến dần từng bước vững chắc trong sự nghiệp của mình chứ không bao giờ tồn tại tư tưởng giàu có sau một đêm trúng số.

Bên cạnh đó, đường thứ tài của người tuổi Sửu chỉ ở mức trung bình, muốn trúng số đâu phải chuyện dễ dàng. Vậy nên, chỉ có lao động cần mẫn và chân chính mới mang lại cuộc sống giàu sang, phú quý cho con giáp này.

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Dựa vào vận may mà sống là điều mà người tuổi Mùi chúa ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dựa vào vận may mà sống là điều mà người tuổi Mùi chúa ghét. Thứ tài của con giáp này cũng không gọi là lý tưởng. Vậy nên, chỉ trông chờ vào của trời cho thì có ngày trắng tay, ngập ngụa trong nợ nần. Đây là một trong những con giáp không trúng số dễ dàng.

Chính vì ý thức được điều đó, con giáp này luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để phát huy thực lực bản thân, chinh phục thử thách, mộng tưởng dựa trên chính năng lực của mình chứ không phải chờ đợi ai đó hay điều may mắn nào đó xuất hiện.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chơi thân với 3 con giáp này thì LỢI NHIỀU HƠN HẠI, cả đời giàu sang, phú quý cũng được nhờ

Chơi thân với 3 con giáp này thì LỢI NHIỀU HƠN HẠI, cả đời giàu sang, phú quý cũng được nhờ

Nếu muốn "chọn bạn" để được nhờ cậy cả đời, 3 con giáp này chính là các ứng cử viên đứng đầu vì toàn mang lại may mắn.

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