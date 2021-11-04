Những cô nàng sinh đúng vào tháng âm lịch này vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, luôn có quý nhân theo cạnh để phù trợ

Tâm linh - Tử vi 04/11/2021 06:00

Những người sinh ra vào những tháng âm lịch khác nhau thì hàm chứa nhiều nhân sinh thú vị đặc biệt chẳng giống nhau. Đường đời của họ vì thế mà cũng chứa đựng niềm vui, nỗi buồn theo thăng trầm của số mệnh.

Sinh vào tháng 3 Âm lịch

Ấn tượng đầu tiên mà người sinh vào tháng 3 Âm lịch để lại trong lòng người khác là sự lạnh lùng, khó gần. Trên thực tế, người sinh tháng này sở hữu tính cách chín chắn, điềm đạm và ứng xử một cách lý trí. Họ luôn biết cách kiểm soát cảm xúc để không ảnh hưởng đến mối quan hệ trong cuộc sống.

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Dù có phải đối mặt với khó khăn và thử thách, người sinh vào tháng 3 Âm lịch cũng luôn nuôi dưỡng được suy nghĩ tích cực và tinh thần lạc quan vượt qua tất cả.

Cùng với khả năng tự học hỏi, trau dồi trí tuệ, phụ nữ sinh tháng 3 Âm lịch vượt trội về chỉ số IQ và EQ so với người khác. Ngoài ra, họ còn có sự thông minh cùng quan điểm độc đáo về mọi thứ trong cuộc sống nên không có gì lạ khi thành công đến với họ liên tiếp. Sau cùng, phụ nữ sinh tháng này có thể bứt phá nhờ dung mạo tuyệt vời và năng lực đáng nể của mình.

Sinh vào tháng 4 Âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 4 Âm lịch mang trong mình sự thông minh, lanh lợi cũng như được hưởng phúc đức vẹn toàn. Họ cũng là người cẩn trọng, làm mọi việc một cách tỉ mỉ, chu đáo.

So với phụ nữ sinh tháng khác, người sinh vào tháng 4 âm lịch lựa chọn lối sống thực tế hơn là lãng mạn, bay bổng. Bởi vậy, dù tình huống nào bất ngờ phát sinh họ cũng có thể tìm được phương án giải quyết hợp lý.

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Tuy vậy, để cuộc đời của bản thân viết thêm nhiều trang thú vị, người sinh vào tháng 4 Âm lịch cần cởi mở và chủ động trải nghiệm và tham học lĩnh hội nhiều thứ mới mẻ. Nhờ đó, họ không chỉ mang về cho mình khối kiến thức đồ sộ mà còn gặp được nhiều quý nhân quan trọng trong cuộc đời.

Phụ nữ sinh tháng 4 Âm lịch trời sinh mang trong mình nhiều phúc khí, có thể mang đến vận may cho người chồng sau khi kết hôn. Đồng thời, với tài năng của mình, họ có thể là hậu phương vững chắc hỗ trợ bạn đời trong mọi việc. Cuộc đời sau họ sau khi lập gia đình sẽ phát tài, của cải tăng vọt, cuộc sống ngày càng sung túc.

Sinh vào tháng 11 Âm lịch

Phụ nữ sinh vào tháng 11 Âm lịch có ngoại hình và tài năng nổi bật. Ngoài ra, tính cách của họ cũng có nhiều nét đặc biệt. Người sinh tháng này có thể mang vẻ đẹp trầm lặng khi đứng trước người lạ nhưng lại thực sự "ồn ào" khi ở gần những người thân thiết.

Điều đó cũng cho thấy rằng, họ là người tương đối trầm tính và điềm đạm, cũng không thích thể hiện. Trong cuộc sống lẫn công việc, phụ nữ sinh vào tháng 11 Âm lịch đều lặng lẽ cố gắng và không phô trương khoe mẽ.

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Thành công của người sinh tháng 11 Âm lịch đến không ngẫu nhiên. Dù may mắn đến đâu cũng không thể thiếu được sự cố gắng và học hỏi không ngừng nghỉ của họ. Thành tựu của người phụ nữ sinh tháng 11 Âm lịch đạt được không chỉ mang lại cho họ cuộc sống như ý mà còn là quý nhân phù trợ của những người xung quanh.

Nhìn chung, phụ nữ sinh vào tháng 11 Âm lịch không những có ngoại hình ưa nhìn, mang vẻ đẹp bí ẩn mà còn có tài vận rất tốt. Không chỉ vậy, hậu vận của người sinh tháng 11 Âm lịch được hưởng an nhàn, sung sướng. Đây cũng là mẫu phụ nữ giàu có điển hình. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

 

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