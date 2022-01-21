Nhờ tài khí ngút trời vào cuối tháng 2, những con giáp sau như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 21/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá chép hóa rồng", tiền bạc chảy vào ví không ngừng, tình duyên khởi sắc vào những ngày cuối tháng 2.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này được phúc lành soi đường dẫn lối, thu nhập của bạn không ngừng tăng lên. Những dự án đầu tư, kinh doanh riêng của bạn cũng khởi sắc, thu về được lợi nhuận. Bên cạnh đó, những ước muốn của bạn có thể thành hiện thực, ước mơ giàu sang, may mắn, đếm tiền thì mềm tay, sự nghiệp hanh thông, cả danh và lợi, lương bổng cũng tăng cao ngất ngưởng. Không cần lo lắng về tiền bạc, lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ thành công.

Chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nữ giới. Bản mệnh mở rộng được các mối quan hệ xã giao của mình, được giới thiệu hoặc vô tình bắt gặp được những đối tượng tiềm năng.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của những người thuộc con giáp này vô cùng thăng hoa, tài vận phát đạt. Bạn được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình. Sự nghiệp liên tiếp có nhiều khởi sắc, bạn thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ. Noài ra, nếu biết nắm bắt thời cơ, tài lộc của bạn sẽ tự phát, công việc làm ăn thuận lợi, sự nghiệp vững vàng, dễ dàng có được của cải hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Tình duyên người tuổi Thân cũng vô cùng nở rộ và trở nên gắn kết với nhau nhiều hơn. Bạn nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước. Đối với các cặp đôi, cả hai sẽ có thời gian bên nhau, cùng chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn trước.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, làm gì cũng được như ý nguyện, vì được quý nhân ở bên cạnh tương trợ. Tài lộc ùn ùn kéo vào nhà không dứt vì bạn có nhiều nguồn thu khác nhau, không chỉ từ công việc chính mà còn đến từ nhiều công việc phụ khác. Nhờ vậy, không chỉ trả sạch nợ nần mà bạn còn có thể thoải mái sắm sửa cho Tết Nguyên Đán 2022.

Bên cạnh đó, tình hình tài chính khởi sắc, bạn có thể thử vận may của mình bằng cách chơi xổ số, bốc thăm trúng thưởng, bạn sẽ có bất ngờ lớn đấy. Về tình cảm, người độc thân sẽ tìm thấy nhiều hoạt động để làm phong phú thêm cuộc sống của mình nên bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

con giap may man 3
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ 22/01/2022, 'sổ đen' điểm tên ba con giáp dễ gặp tiểu nhân, túi tiền vơi đi trông thấy, bị thiên hạ vét tài lộc

Bắt đầu từ 22/01/2022, 'sổ đen' điểm tên ba con giáp dễ gặp tiểu nhân, túi tiền vơi đi trông thấy, bị thiên hạ vét tài lộc

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp sẽ dễ gặp tiểu nhân, túi tiền vơi đi trông thấy, bị thiên hạ vét tài lộc từ ngày 22/01/2022.

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