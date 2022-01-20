Đúng 10 ngày tới, những con giáp 'số đỏ' sau được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên 'bủa vây'

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 08:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được phúc lành soi đường dẫn lối, hưởng vinh hoa phú quý, tình duyên "bủa vây" trong 10 ngày tới.

Tuổi Mùi

Phương diện tài lộc của con giáp may mắn này khá tỏa sáng rực rỡ do được Chính Tài và Thiên Tài trợ giúp. Công lao của bạn được ghi nhận và bạn được tưởng thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hơn nữa, khả năng lắng nghe và kết nối của bạn với đồng nghiệp, đối tác ngày càng mạnh mẽ và sâu sắc. Điều này mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm lẫn những bài học sâu sắc, giúp ích cho sự phát triển của công việc.

Trong 10 ngày tới đây, không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi cũng sẽ thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn, ít ai sánh bằng. Người độc thân sẽ băt đầu xuất hiện những người đang có ý định theo đuổi bạn sau ấn tượng của lần gặp gỡ đầu tiên.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, những người tuổi Ngọ cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Ngoài ra, một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tình duyên người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Bạn nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước. Đối với các cặp đôi, cả hai sẽ có thời gian bên nhau, cùng chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn trước.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này có thể "phi nước đại" trong sự nghiệp của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng mang lại sự phát triển vượt bậc cho chính mình. Đặc biệt, người đang theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, đầu tư thì tình hình tài chính cũng sớm có chuyển biến tích cực. Bạn chỉ cần làm tốt những dự án hiện tại, duy trì chất lượng công việc tốt thì thu nhập sẽ sớm tăng trưởng. Không những thế, đường tài lộc của bạn sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn, bạn chỉ việc mở rộng cửa đón sự sung túc vào nhà trong Tết này.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp. 

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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