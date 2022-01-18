Nhờ tài khí ngút trời vào cuối tháng 1, ba con giáp này sẽ hút tiền không ngớt về túi, nắm chắc cơ hội đứng trên núi tiền

Tâm linh - Tử vi 18/01/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hút tiền không ngớt về túi, nắm chắc cơ hội đứng trên núi tiền vào cuối tháng 1.

Tuổi Dần

Trong khoảng thời gian cuối năm này, công việc của con giáp may mắn này phát triển mạnh mẽ, chỉ cần bạn cố gắng hết sức mình thì ắt sẽ gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn dễ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ chỉ ra hướng phát triển phù hợp với bản thân và tình hình thực tế, đồng thời có biện pháp giải quyết những khó khăn ở hiện tại.

Cục diện tam hợp xuất hiện hôm nay còn báo hiệu tin vui về đường tình duyên của tuổi Dần. Với hỷ khí sẽ ngập tràn, người độc thân có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý trong dịp nghỉ lễ này, tình cảm phát triển nhanh chóng rất đáng mong chờ.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này thường rất có trách nhiệm trong công việc, nỗ lực hết mình, tận tâm tận sức, đương nhiên sẽ nhận được nhiều phần thưởng và cơ hội xứng đáng. Bạn luôn có vận may tốt trên con đường kiếm tiền, dù Chính Tài hay Thiên Tài cũng đều có thu hoạch đáng kể. Đó là lý do bạn sẽ có tài khí khá vượng, hoạnh tài xuất hiện bất ngờ, chuyện làm ăn dễ "trúng mánh". Chỉ cần bạn giữ được ý chí quyết tâm ban đầu và đừng quá tham lam thì sẽ có thể gặt hái được nhiều tài lộc, không thiếu tiền mà đếm.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu có những bước chuyển biến đáng mừng. Thu nhập của bản mệnh khá dồi dào và đến từ nhiều nguồn khác nhau, mặc dù để đạt được điều ấy, bạn sẽ phải khá bận rộn, kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua.

Về vận trình tình cảm, các cặp đôi đang được "hâm nóng" trong tình yêu. Bạn và nửa kia đã dần tìm được những cảm xúc tuyệt vời, có thể nói là trước nay chưa từng có. Với người đàn còn độc thân, bạn còn chút rụt rè và không dám bày tỏ lòng mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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