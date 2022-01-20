Bắt đầu từ 22/01/2022, 'sổ đen' điểm tên ba con giáp dễ gặp tiểu nhân, túi tiền vơi đi trông thấy, bị thiên hạ vét tài lộc

Chuyện tài lộc của con giáp này đến giờ vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi. Đồng thời, bạn không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ. Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Sắp tới, những người cầm tinh con giáp này phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, chuyện tài lộc chưa có nhiều điểm sáng. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy chỉ những người làm nghề tự do mới kiếm được một khoản đủ ăn đủ tiêu.

Chuyện tình cảm dường như cũng có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Thậm chí, bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên người ấy. Song, bạn chớ vì thế mà tìm niềm vui ở bên ngoài. Đồng thời, bạn hãy luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.

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Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ không hoàn toàn thuận lợi, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của bạn khiến bạn có lúc xao nhãng. Thậm chí, bạn đôi khi còn cảm thấy bối rối, căng thẳng và gây ra những tác động nhất định trong đời sống. Đồng thời, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là bạn vốn tin tưởng. Do đó, bạn cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo "tiền mất tật mang".

Trong chuyện tình cảm, bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Người độc thân không nên liều lĩnh tiến tới mối quan hệ tình cảm với một người mới quen.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.