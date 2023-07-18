Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộ mà 10 ngày tới, 3 tuổi này được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 18/07/2023 16:45

Theo tử vi 10 ngày tới, 3 tuổi ngày là một trong những con giáp may mắn, đón nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc, mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên.

Tuổi Sửu 

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộ mà 10 ngày tới, 3 tuổi này được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu thường ổn định và bền bỉ. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc với thái độ chăm chỉ và thực tế. Con giáp này thường có tính cách thực tế và cẩn trọng trong việc đánh giá và ra quyết định.

Họ không thích mạo hiểm và thường xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Tính cẩn trọng giúp con giáp này tránh những sai lầm không đáng có và tạo ra kế hoạch và chiến lược thích hợp.

Con giáp tuổi Sửu được kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá lớn trong sự nghiệp từ 10 ngày tới. Đây sẽ là cơ hội tốt để họ thể hiện năng lực.

Con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc có thêm nhiều cơ hội việc làm. Dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, những người bạn tuổi Sửu sẽ kiên định với nguyện vọng ban đầu, vượt qua khó khăn và vững vàng tiến về phía trước.

Đồng thời, khoảng thời gian này cũng là lúc con giáp tuổi Sửu nhận nhiều tin vui trong chuyện học hành. Con giáp này chuyên tâm học tập, đạt thành tích xuất sắc.

Tuổi Tị 

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, Tị may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều rắc rối. Vận may của Tị ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp sẽ suôn sẻ sau khi được quý nhân trợ lực.

Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, nhất định sẽ phát tài, sự nghiệp tăng vọt, tài vận tăng tiến, thăng quan tiến chức, giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống trở nên sung túc và hoàn hảo hơn.

Đầu tháng con giáp này nên ăn chay và đi lễ chùa để tâm hồn được nhẹ nhàng và suy nghĩ thông suốt hơn trong mọi vấn đề làm ăn, đôi mắt sáng sẽ dẫn bạn đi đến mọi con đường đúng đắn.

Ngoài ra, sự gan góc và nỗ lực của con giáp có ý chí này có thể thu hút một số cơ hội mới và vòng quay may mắn. Tị nên duy trì một thái độ lạc quan và tích cực để tận dụng tối đa những cơ hội này.

Tuổi Ngọ 

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộ mà 10 ngày tới, 3 tuổi này được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới, 10 ngày tới, tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn, đón nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc, mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp họ theo đà gặt hái được rất nhiều thành công. ‏

‏Tuy nhiên, cần lưu ý dành, cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. "Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông", đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may của tuần này. ‏

‏Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của tuổi Ngọ cũng rộng mở. Họ sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. ‏

‏Theo thời gian, họ có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Lưu ý, nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hoa vận tài lộc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

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