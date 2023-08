Con giáp này có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc có thêm nhiều cơ hội việc làm. Dù gặp khó khăn hay cạnh tranh, những người bạn tuổi Sửu sẽ kiên định với nguyện vọng ban đầu, vượt qua khó khăn và vững vàng tiến về phía trước.

Đồng thời, khoảng thời gian này cũng là lúc con giáp tuổi Sửu nhận nhiều tin vui trong chuyện học hành. Con giáp này chuyên tâm học tập, đạt thành tích xuất sắc.

Tuổi Tị

Nhờ Tam Hợp cục dẫn lối, Tị may mắn trên con đường tiền bạc và tránh được khá nhiều rắc rối. Vận may của Tị ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp sẽ suôn sẻ sau khi được quý nhân trợ lực.



Chỉ cần nắm bắt tốt thời cơ, nhất định sẽ phát tài, sự nghiệp tăng vọt, tài vận tăng tiến, thăng quan tiến chức, giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống trở nên sung túc và hoàn hảo hơn.



Đầu tháng con giáp này nên ăn chay và đi lễ chùa để tâm hồn được nhẹ nhàng và suy nghĩ thông suốt hơn trong mọi vấn đề làm ăn, đôi mắt sáng sẽ dẫn bạn đi đến mọi con đường đúng đắn.



Ngoài ra, sự gan góc và nỗ lực của con giáp có ý chí này có thể thu hút một số cơ hội mới và vòng quay may mắn. Tị nên duy trì một thái độ lạc quan và tích cực để tận dụng tối đa những cơ hội này.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tuần mới, 10 ngày tới, tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn, đón nhiều cơ hội để thăng tiến trong công việc, mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp họ theo đà gặt hái được rất nhiều thành công. ‏

‏Tuy nhiên, cần lưu ý dành, cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. "Muôn việc đủ cả, chỉ thiếu gió Đông", đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may của tuần này. ‏

‏Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của tuổi Ngọ cũng rộng mở. Họ sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. ‏

‏Theo thời gian, họ có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Lưu ý, nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hoa vận tài lộc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.