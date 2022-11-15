Nhắc nhở 3 con giáp cần cẩn thận khi ra ngoài đường vào buổi sáng Thứ 4 ngày 16/11: May mắn rời đi, vân xui ập đến, tốn tiền tốn của, sức khoẻ hao hụt

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 01:40

Theo tử vi, đây là thời gian hắc đạo xuất hiện 3 con giáp đen đủi đủ đường, xui xẻo ập đến khiến tiền mất tật mang.

 

Tuổi Tỵ

Đây thời gian khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn. Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Nhắc nhở 3 con giáp cần cẩn thận khi ra ngoài đường vào buổi sáng Thứ 4 ngày 16/11: May mắn rời đi, vân xui ập đến, tốn tiền tốn của, sức khoẻ hao hụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự báo vận trình tuổi Thân giảm sút. Mọi thứ vẫn chưa thể đạt kết quả như con giáp này mong muốn, công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh mới mong có ngày nếm trái ngọt. Do vận khí sa sút nên có những việc lúc đầu tiến hành khá thuận lợi, nhưng càng về sau càng trở ngại, khó khăn.

Nhắc nhở 3 con giáp cần cẩn thận khi ra ngoài đường vào buổi sáng Thứ 4 ngày 16/11: May mắn rời đi, vân xui ập đến, tốn tiền tốn của, sức khoẻ hao hụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý áp lực, tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua, biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại.

Trên phương diện tài lộc, đây là lúc con giáp này cần tìm các mở rộng các mạng lưới làm ăn của mình. Nếu bản mệnh cần trao đổi, giao dịch tiền bạc trong tháng này hãy chú ý cách cư xử để không làm mất lòng người khác, bởi chỉ khi các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn làm việc mới thuận lợi hơn. Còn nếu ăn nói không suy nghĩ, gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân thì sẽ dễ gặp cản trở, các kế hoạch khó có thể tiến triển như ý muốn được. Công việc bận rộn, cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, tuổi Thân vì thế có phần bỏ bê, xao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão biến động khá rõ trong thời điểm này. Điều đó khiến bản mệnh có nhiều phiền muộn, vận trình thăng trầm rõ rệt. Những chú Mèo vẫn sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Thời điểm này, bạn càng nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

Nhắc nhở 3 con giáp cần cẩn thận khi ra ngoài đường vào buổi sáng Thứ 4 ngày 16/11: May mắn rời đi, vân xui ập đến, tốn tiền tốn của, sức khoẻ hao hụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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