Người tuổi Dần có khả năng tập trung cao độ cho công việc trong tuần này. Bạn làm việc có đầu, có đuôi nên nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Cả tháng mới tới, thậm chí ngay từ 15h chiều nay, đường tài lộc cũng khởi sắc rõ rệt khi được quý nhân hậu thuẫn. Cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho bạn những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nhờ đó, con giáp may mắn tuần này có thể chi tiêu khá thoải mái, song vẫn cần lên kế hoạch tài chính an toàn để tránh tình trạng làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.

Đáng chú ý, đầu tháng 11 sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo của mình để thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần trở thì hãy bước chậm lại một chút để đánh giá những gì mình đã làm nhé.

Trên phương diện tình cảm, đôi lứa hòa thuận và yêu thương khăng khít. Người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh có đặt ra yêu cầu cao đến mấy thì cũng phải thừa nhận đối phương là người không có gì để chê trách.

Tuổi Thân

Sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

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Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

Tháng 11, công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc.

Ảnh minh họa

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng tháng 11 dương tới đây, tài vận của tuổi Thìn sẽ bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới. Thời gian sắp tới được xem là cơ hội có một không hai trong cuộc đời, nếu như tuổi Thìn biết nắm bắt thì sẽ thay đổi bản thân và phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.