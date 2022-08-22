Người có 3 nét tướng này trên gương mặt số phận phải vất vả lông bông, làm ăn khó mà "phất" lên được

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 20:23

Cùng nhận diện tướng của người nghèo khó, cuộc sống chật vật khó khăn.

Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương

Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh.

Người sống mũi cong vẹo, không thẳng, sống mũi gồ lên tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật, hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung Tài Bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương, lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình.

Khu vực giữa trán có nếp nhăn, sẹo, nốt ruồi

Người có 3 nét tướng này trên gương mặt số phận phải vất vả lông bông, làm ăn khó mà 'phất' lên được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thuật xem tướng, khu vực giữa trán gọi là chính quan, là nơi biểu trưng cho cung quan lộc của mỗi người. Những người mà chính quan có nhiều nếp nhăn hoặc có sẹo, nốt ruồi thì chứng tỏ công danh, sự nghiệp sẽ rất dang dở, lận đận. Họ sẽ phải thay đổi khá nhiều ngành nghề, cuộc đời cũng gặp nhiều gian truân, sóng gió.

Lông mày mọc rải rác

Người có 3 nét tướng này trên gương mặt số phận phải vất vả lông bông, làm ăn khó mà 'phất' lên được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo thuật xem tướng mặt, nếu lông mày mọc rải rác, đặc biệt là phần đuôi lông mày hơi lộn xộn, nghĩa là vận thế của người đó không được tốt, khó hái ra tiền. Thực tế, người sở hữu nét tướng này đa số làm việc rất chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nhưng sự sáng tạo của họ lại kém, không có tầm nhìn rộng nên khó có khả năng làm việc lớn, ngược lại lại dễ bị người khác lợi dụng. 

Họ cũng là người khá tò mò, khả năng tập trung không tốt nên sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm việc cho dù việc đó rất đơn giản. Chính vì vậy mà những người này khó có được cuộc sống giàu sang, phú quý được, may ra chỉ đủ ăn đủ tiêu. 

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 00h00p ngày 20 tháng 9 năm 2022: Tử vi 12 con giáp chỉ đích danh 3 con giáp này được Vương hoàng chiếu mệnh, đổi vận giàu sang trong chớp mắt

Đúng 00h00p ngày 20 tháng 9 năm 2022: Tử vi 12 con giáp chỉ đích danh 3 con giáp này được Vương hoàng chiếu mệnh, đổi vận giàu sang trong chớp mắt

Đúng 00h00p, vừa bước sang ngày mới, những con giáp dưới đây sẽ may mắn hơn người, đổi vận trong chớp mắt và trở nên giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học tử vi số khổ cực

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 57 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi