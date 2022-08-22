Người có 3 nét tướng này trên gương mặt số phận phải vất vả lông bông, làm ăn khó mà "phất" lên được

Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác, cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh.

Người sống mũi cong vẹo, không thẳng, sống mũi gồ lên tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật, hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học , mũi là cung Tài Bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương, lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thuật xem tướng, khu vực giữa trán gọi là chính quan, là nơi biểu trưng cho cung quan lộc của mỗi người. Những người mà chính quan có nhiều nếp nhăn hoặc có sẹo, nốt ruồi thì chứng tỏ công danh, sự nghiệp sẽ rất dang dở, lận đận. Họ sẽ phải thay đổi khá nhiều ngành nghề, cuộc đời cũng gặp nhiều gian truân, sóng gió.

Lông mày mọc rải rác

Ảnh minh họa: Internet

Theo thuật xem tướng mặt, nếu lông mày mọc rải rác, đặc biệt là phần đuôi lông mày hơi lộn xộn, nghĩa là vận thế của người đó không được tốt, khó hái ra tiền. Thực tế, người sở hữu nét tướng này đa số làm việc rất chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nhưng sự sáng tạo của họ lại kém, không có tầm nhìn rộng nên khó có khả năng làm việc lớn, ngược lại lại dễ bị người khác lợi dụng.

Họ cũng là người khá tò mò, khả năng tập trung không tốt nên sẽ tốn rất nhiều thời gian để làm việc cho dù việc đó rất đơn giản. Chính vì vậy mà những người này khó có được cuộc sống giàu sang, phú quý được, may ra chỉ đủ ăn đủ tiêu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.