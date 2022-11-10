Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 10:07

Ngọc Hoàng đến cửa là chuyện may mắn có muốn cầu cũng chẳng được, ai quen biết vởi 3 con giáp dưới đây thì mau qua nhà xin ở ké vào 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11) để hưởng thêm tý vận may cực lớn hiếm có.

 

Tuổi Mùi

Người sinh thuộc tuổi Mùi khi trẻ thì khốn khó lận đận,vì thế mà tính cách rất kiên cường dũng cảm dám một mình bơi ra biển lớn gây dựng được sự nghiệp vẻ vang mà có khó ai bì kịp. Khi công danh đã vững vàng thì tài vận cũng kéo đến nhưng do tình thế thị trường đột nhiên thay đổi mà dẫn đến tài sản bị hao hụt dẫn đến công việc bị dậm chân một thời gian Do đó vào 3 ngày này, tiền bạc đổ về túi tuổi Mùi như lũ đầu nguồn, thu nhập tăng đột biến mở ra thời kỳ phát triển cực thịnh, từ đó mà của cải được tích trữ với số lượng cực lớn.

Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Mùi lớn mạnh đến mức không chỉ bản thân mà các thành viên trong gia đình cũng được nhận lây phúc khí. Vì thế ai quen biết với người tuổi Mùi thì nên đến nhà người này chơi vào 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11) thì có cơ may nhận được tài lộc từ thần Tài.

Tuổi Tỵ

thần Tài xuất hành ra ngoài thì nhà tuổi Tỵ luôn được ngài ưu tiên ghé qua, từ đó là tiền bạc của tuổi Tỵ tăng lên chóng mặt, đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh, sales thì phải nói chốt đơn đến mỏi tay mà vẫn còn hàng dài đằng sau. Ngọc Hoàng đã ưu ái cho tuổi Tỵ như vậy thì vào 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11) nên chọn giờ lành ra cửa đón ngài thể hiện lòng biết ơn, khi đó có thể gặp thêm quý nhân phù trợ cho công việc làm ăn thêm phần suôn sẻ, vận may tấn tới.

Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng trong 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11)1, tuổi Tỵ đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm cuối năm, tuổi Tỵ sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Lúc này, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

Tuổi Sửu

Thời gian qua, người tuổi Sửu vẫn luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Bản mệnh có thể sắp xếp mọi việc một cách cực kỳ khoa học nên dù có bận rộn đến đâu thì Sửu cũng vẫn giải quyết trơn tru. Bên cạnh đó, Sửu còn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Chính nhờ vậy mà Sửu không hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào. Người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo.

Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11) nếu nắm bắt tốt thì Sửu sẽ chứng minh được năng lực, khẳng định được vị trí của mình. Không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rất may mắn. Những người độc thân nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng đón nhận, biết đâu Sửu sẽ tìm được người chân thành với mình.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài nhập mộng báo tin mừng cho 3 con giáp: 1h sáng ngày 11/11, tiền từ trời bay vào túi, tài khoản 'Ting Ting" tăng số liên tục, vàng bạc thiên hạ cuồn cuộn quét sạch gian khó

Thần Tài nhập mộng báo tin mừng cho 3 con giáp: 1h sáng ngày 11/11, tiền từ trời bay vào túi, tài khoản 'Ting Ting" tăng số liên tục, vàng bạc thiên hạ cuồn cuộn quét sạch gian khó

Thời gian 1h sáng ngày 11/11, do vận khí hưng phát nên những con giáp sau vô cùng may mắn nhận được điều bất ngờ, thuận lợi trong mọi mặt của cuộc sống.

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