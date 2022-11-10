Điềm lành xuất hiện, mưa vàng gió bạc vào buổi sáng ngày 11/11: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn, túi tiền đầy ắp, bạc vàng đầy kho

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 09:26

Dự đoán có điều may mắn xuất hiện trong thời điểm này, 3 con giáp có vận trình lên hương, túi tiền rủng rỉnh vào khung giờ này.

Tuổi Dần

Vào buổi sáng ngày 11/11, người tuổi Dần có quý nhân phù trợ. Vận khí của họ nhờ đó mà vượng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi này được dự báo sẽ chuyển đổi công việc hoặc thuyên chuyển công tác. Người tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy hơn trước rất nhiều. Không những thế, họ còn tìm kiếm được nguồn hàng mới và gặp gỡ thêm được những đối tác đáng tin cậy.

Điềm lành xuất hiện, mưa vàng gió bạc vào buổi sáng ngày 11/11: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn, túi tiền đầy ắp, bạc vàng đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu buổi sáng ngày 11/11, tử vi nói rằng những người tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Điềm lành xuất hiện, mưa vàng gió bạc vào buổi sáng ngày 11/11: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn, túi tiền đầy ắp, bạc vàng đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang buổi sáng ngày 11/11, người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. hông những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Trong thời gian này, con giáp làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người. Trong công việc, con giáp tuổi này có chí làm giàu, không thích an nhàn, an phận. Người tuổi này giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Điềm lành xuất hiện, mưa vàng gió bạc vào buổi sáng ngày 11/11: 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, gặp nhiều may mắn, túi tiền đầy ắp, bạc vàng đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với sự phù hộ của Thần Tài, họ sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới. Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   tử vi ngày 11/11 tử vi ngày 11/11/2022 tử vi 12 con giáp ngày 11/11

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 32 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ