Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 16:14

Trong 6h sáng ngày 10/11, ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn tìm được cơ hội thăng hoa.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Trong 6h sáng ngày 10/11, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. 

Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Theo tử vi, thời điểm này là lúc vận trình của tuổi Dậu lên như diều gặp gió. Họ sẽ trở thành người quyền lực và sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời ban. Nhìn chung, Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn, vượng phát.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, buổi sáng ngày 10/11 hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Từ trước đến nay, tuổi Tý luôn có cách hành xử khéo léo nên luôn được mọi người yêu mến. Con giáp này có thể hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, hàn gắn mối quan hệ của mọi người với nhau. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay phải của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Tuổi Mão

Theo Tử vi hàng ngày, con giáp lâng lâng hạnh phúc vào buổi sáng ngày 10/11 cũng vì tài lộc chảy vào túi ào ào đến bất ngờ. Không chỉ chuyện tài chính khởi sắc mỹ mãn mà chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mão và một nửa của mình có thể nói là tốt đẹp. Không những thế, chính thái độ hòa nhã, nhiệt tình giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình.

Đúng 6h sáng ngày 10/11: Cục diện Thiên Đức xuất hiện trợ mệnh 3 con giáp, kéo tài lộc thiên hạ vào túi, hút may mắn tứ phương về nhà, tài lộc rủng rỉnh, công việc thuận lợi từ đầu đến cuối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 6h sáng ngày 10/11 con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể chọn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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