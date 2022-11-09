Đại Hỷ Lâm Môn nhà 3 con giáp vào cuối tháng 11: Vừa bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc kéo về ầm ầm, đếm tiền mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 11:27

3 con giáp sau nhận được hồng phúc của tổ tiên, vào thời điểm này nếu không ra đường thì hối hận cả đời cũng không bù được.

 

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay được như ý muốn là nhờ vào Chính Quan chiếu cố. Những ai đang xin việc, thi cử, bầu cử thì sắp được nhận tin vui, được khen thưởng. Người làm tự do được lộc từ khách, cứ buôn bán ngay thẳng thì chẳng phải sợ ai, khách ủng hộ đều đều.

Đại Hỷ Lâm Môn nhà 3 con giáp vào cuối tháng 11: Vừa bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc kéo về ầm ầm, đếm tiền mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngọ đón một ngày cát khí lan tràn, may mắn tới tấp. Ngày đẹp mang tới vận trình tốt đẹp nhất là về đường công danh, bạn được trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân một cách rất xuất sắc.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần khá dồi dào trong cuối tháng 11 này khi được nhiều cát tinh phù trợ. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, có thể thoải mái mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình. Đáng lưu ý là nếu có ý định đầu tư buôn bán hay mở rộng kinh doanh thì bạn nên bắt tay vào thời điểm này, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 

Đại Hỷ Lâm Môn nhà 3 con giáp vào cuối tháng 11: Vừa bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc kéo về ầm ầm, đếm tiền mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn đưa ra được nhiều nhận định đúng đắn, giúp ích cho sự phát triển, đồng thời cũng kết giao được với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình kiếm tiền chẳng phải khi nào cũng dễ dàng. Đôi lúc sẽ có những kẻ xấu tung tin giăng bẫy, nhưng chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì ắt có thể vượt qua thuận lợi.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Tý không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, tự thử thách bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Đại Hỷ Lâm Môn nhà 3 con giáp vào cuối tháng 11: Vừa bước ra khỏi nhà đã hứng được mưa tiền, sự nghiệp lên hương, tài lộc kéo về ầm ầm, đếm tiền mãi không hết, ai nhìn cũng phải hâm mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối tháng 11, công việc của tuổi Tý ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Tý có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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