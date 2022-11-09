Chim Khách báo hỷ, đúng buổi sáng ngày 10/11: 3 con giáp sau khẩn trương đi “xuất hành” hướng Nam đón thần Tài, người sự nghiệp nở rộ làm ăn tới đâu thành công tới đó, kẻ hóa giải hung tinh, vạn sự như ý

Tỵ, Ngọ và Mão là 3 con giáp có cơ hội chuyển mình đổi đời sau khi bước vào buổi sáng ngày 10/11.

Tuổi Tỵ Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Bắt đầu buổi sáng ngày 10/11, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Tuổi Ngọ Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong buổi sáng ngày 10/11. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp. Ảnh minh họa: Internet Thêm vào đó, các mối quan hệ của bạn khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuổi Ngọ cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới.

Tuổi Mão Bắt đầu từ buổi sáng ngày 10/11, tử vi nói rằng vận may nghề nghiệp của người tuổi Mão không ngừng tăng cao. Họ làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành tích. Người tuổi này vốn thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn. Họ có khả năng thích nghi cao, chịu được áp lực của công việc cũng như cuộc sống. Khi những người xung quanh gặp phải khó khăn, người tuổi Mão luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ảnh minh họa: Internet Cũng bởi sự cởi mở, tốt tính đó mà người tuổi Mão đi đâu cũng nhận được sự yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ. Lời khuyên dành cho những chú Mèo trong thời gian tới là hãy nắm bắt cơ hội, chăm chỉ. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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