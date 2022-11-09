Sao Thiên Quý soi chiếu 3 con giáp vào buổi sáng ngày 10/11: Tiểu Nhân tránh xa, chuyện xui hóa đại cát, vàng tứ phía đổ về, trăm sự như ý, vạn sự thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 15:56

3 con giáp sau xua đuổi vận đen tháng trước, may mắn tìm đến, tài lộc đầy nhà, vận trình thăng hoa.

 

Tuổi Tý

Vận trình buổi sáng ngày 10/11 của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Sao Thiên Quý soi chiếu 3 con giáp vào buổi sáng ngày 10/11: Tiểu Nhân tránh xa, chuyện xui hóa đại cát, vàng tứ phía đổ về, trăm sự như ý, vạn sự thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh ngày này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Buổi sáng ngày 10/11 tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi buổi sáng ngày 10/11, các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ khi bước buổi sáng ngày 10/11 là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền.

Sao Thiên Quý soi chiếu 3 con giáp vào buổi sáng ngày 10/11: Tiểu Nhân tránh xa, chuyện xui hóa đại cát, vàng tứ phía đổ về, trăm sự như ý, vạn sự thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tính cách tuổi Thân linh hoạt nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dám đối đầu với khó khăn và tiểu nhân quấy phá nên rất được lòng người xung quanh. Bình thường tuổi Thân siêng năng chịu khó làm việc, thấy đồng nghiệp gặp gian nan thì lập tức ra tay tương trợ nên đường sự nghiệp sớm đã có quý nhân phù trợ giúp thăng hoa phát triển tuy nhiên tuổi Thân không kiêu ngạo mà vẫn hòa đồng với mọi người.

Tuổi Dần

Đối với người tuổi Dần, vận may sẽ đến bất ngờ vào buổi sáng ngày 10/11. Tử vi có lời khuyên rằng con giáp này hãy nắm bắt thật tốt cơ hội để củng cố vị trí, gặt hái được thành công. Người tuổi Dần vốn có ham muốn kiếm tiền mạnh mẽ, bị cuốn hút bởi quyền lực và địa vị, sẽ không chấp nhận sự rảnh rỗi và nhàm chán.

Sao Thiên Quý soi chiếu 3 con giáp vào buổi sáng ngày 10/11: Tiểu Nhân tránh xa, chuyện xui hóa đại cát, vàng tứ phía đổ về, trăm sự như ý, vạn sự thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do đó mà tuổi Dần càng có quý nhân phù trợ, xung quanh là người tài cao có tầm nhìn xa nên dự đoán được sự biến động của thị trường từ đó mà tuổi Dần có phán đoán chính xác đem lại tài vận cực sung cho mình. Đây sẽ là khoảng thời gian nhiều người phải bất ngờ với bước phát triển của người tuổi Dần.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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