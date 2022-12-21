Ngọc Hoàng mở cổng tài lộc, Thần Tài gọi tên điểm danh, 3 con giáp vào sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022: Ví như Phượng Hoàng tung cánh, quý nhân phù trợ sự nghiệp thăng hoa, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 17:34

3 con giáp tài lộc đổ về như thác, hoan hỷ nhận đủ phúc phần, làm gì cũng thuận, thư thả rung đùi hưởng vinh hoa.

 

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp cho biết, vào sáng thứ Sáu, tuổi Tỵ sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống những ngày tháng cuối năm có chuyển biến tích cực. Đặc biệt trước khi tháng mới, tuổi Tỵ có khả năng xây dựng cuộc sống ổn định mà mình từng ao ước từ lâu.

Vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, đây được xem là giai đoạn hoàng kim nhất trong tháng, chỉ cần tuổi Tỵ biết nắm bắt và phát huy mọi thế mạnh thì việc gì cũng thành công mỹ mãn. 

Tuổi Tỵ là một trong 3 con giáp có vận thế vụt sáng, con giáp như bước sang một thời kỳ vận mệnh rực rỡ, phú quý bủa vây, tài lộc vây lối, làm gì cũng suôn sẻ.

Ngọc Hoàng mở cổng tài lộc, Thần Tài gọi tên điểm danh, 3 con giáp vào sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022: Ví như Phượng Hoàng tung cánh, quý nhân phù trợ sự nghiệp thăng hoa, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời - Ảnh 1
Đây được xem là giai đoạn hoàng kim nhất trong tháng, chỉ cần tuổi Tỵ biết nắm bắt và phát huy mọi thế mạnh thì việc gì cũng thành công mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời vận của tuổi Dần đến từ thời điểm này, cuộc đời con giáp tuổi Dần như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt, vận son của Dần cũng sẽ kéo dài liên tiếp về sau.

Vận may của tuổi Dần trong sáng thứ Sáu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều hanh thông tốt đẹp. Đặc biệt, đối với những người có ý định làm kinh doanh thì đây sẽ là thời điểm tốt nhất để đầu tư vì chắc chắn sẽ sinh lời.

Tuổi Dần cần phải bình tĩnh, cân nhắc để lựa chọn những cơ hội tốt đến với mình, nếu như may mắn thì đây có thể xem là thời điểm hoàng kim với tuổi Dần. Ngày trước khó khăn ra sao không biết, nhưng từ bây giờ trở đi, cuộc sống của tuổi Dần sẽ bước sang trang mới viên mãn và đủ đầy hơn.

Ngọc Hoàng mở cổng tài lộc, Thần Tài gọi tên điểm danh, 3 con giáp vào sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022: Ví như Phượng Hoàng tung cánh, quý nhân phù trợ sự nghiệp thăng hoa, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời - Ảnh 2
Vận may của tuổi Dần trong sáng thứ Sáu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp nhân duyên đến tài vận, mọi thứ đều hanh thông tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, vào sáng thứ Sáu, tuổi Dậu làm gì làm cũng được quý nhân và thần tài phù trợ hết mực. Con giáp này vốn thông minh lanh lợi, nên chỉ cần có sự hậu thuẫn của quý nhân thì làm việc gì cũng sẽ thành công rực rỡ.

Theo tử vi học, thời điểm này mở đầu giai đoạn hoàng kim trong tháng của tuổi Dậu. Dù có gặp chuyện ngoài ý muốn tuổi Dậu vẫn thông minh giải quyết ổn thỏa, đỉnh điểm phát tài của tuổi Dậu sẽ đến trong thời điểm này.

Tuổi Dậu được nhận phúc khí tề thiên, làm gì cũng được thần Tài và thần May Mắn theo sát. Cuộc sống của tuổi Dậu sẽ sang trang mới. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, còn gặp quý nhân đưa đường dẫn lối, làm giàu là chuyện trong tầm tay.

Ngọc Hoàng mở cổng tài lộc, Thần Tài gọi tên điểm danh, 3 con giáp vào sáng thứ Sáu ngày 23/12/2022: Ví như Phượng Hoàng tung cánh, quý nhân phù trợ sự nghiệp thăng hoa, chính thức bước sang trang mới của cuộc đời - Ảnh 3
 Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, còn gặp quý nhân đưa đường dẫn lối, làm giàu là chuyện trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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