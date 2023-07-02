Ngọc Hoàng mỉm cười vào đúng Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp Thần Tài chỉ điểm cho trúng độc đắc liền tay, Bồ Tát hiển linh ban phúc, lộc lá vô biên, mỉm cười an vui suốt tháng

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 06:47

Tử vi hàng ngày cho hay vào đúng Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp Thần Tài chỉ điểm cho trúng độc đắc liền tay, Bồ Tát hiển linh ban phúc, lộc lá vô biên.

Tuổi Sửu

Tam Hợp giúp con giáp tuổi Sửu có cái nhìn nghiêm túc hơn về các mối quan hệ của mình, cụ thể là với nửa kia. Đã đến lúc bạn và đối phương cùng trò chuyện về những dự tính trong tương lai và đầu tư nhiều hơn trong việc gắn kết tình cảm.

Thiên Ấn là tín hiệu cho thấy thời gian này sẽ là lúc để tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó, hãy lồng ghép thêm cả thời gian thư giãn và vui chơi, chúng sẽ giúp khơi gợi óc sáng tạo bên trong bạn.

Kim - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt, những áp lực tinh thần cũng đã lùi xa. Nếu ai đã có duyên với việc tập luyện thì nhớ duy trì vì đó chính là thứ mang lại lợi ích thực tiễn nhất cho bạn lúc này.

Ngọc Hoàng mỉm cười vào đúng Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp Thần Tài chỉ điểm cho trúng độc đắc liền tay, Bồ Tát hiển linh ban phúc, lộc lá vô biên, mỉm cười an vui suốt tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 2/7/2023, tuổi Mão biết rằng mình giàu có không chỉ ở số tiền mà mình nắm giữ mà còn ở tư duy tiền bạc giúp bản mệnh tiết kiệm sức lao động nhưng vẫn có được nguồn thu nhập mơ ước.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, mâu thuẫn trong quan niệm sống của tuổi Mão và một nửa của mình đang xảy ra. Con giáp này chỉ muốn giữ những người bạn và người thân cho riêng mình, không muốn họ thân thiết với người khác.

Tuổi Mão cần phải học cách chia sẻ tình cảm với những người mình yêu thương, thay vì luôn luôn giữ khư khư người ấy cho bản thân. Họ cũng cần có những mối quan hệ ngoài xã hội khác.

Ngọc Hoàng mỉm cười vào đúng Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp Thần Tài chỉ điểm cho trúng độc đắc liền tay, Bồ Tát hiển linh ban phúc, lộc lá vô biên, mỉm cười an vui suốt tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Chủ Nhật 02/07/2023, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Tỵ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Tỵ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của Tuổi Tỵ lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Ngọc Hoàng mỉm cười vào đúng Chủ Nhật 2/7/2023, 3 con giáp Thần Tài chỉ điểm cho trúng độc đắc liền tay, Bồ Tát hiển linh ban phúc, lộc lá vô biên, mỉm cười an vui suốt tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng 2 ngày cuối tuần (1/7 và 2/7), 3 con giáp tiền bạc đầy kho, nhân duyên thuận lợi, tài vận dư dả, nhân duyên ngọt ngào

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