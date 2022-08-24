Ngọc Hoàng định sẵn: 3 tuổi tháng 9 phát tài, tháng 10 hốt tiền tỷ, cuối năm cứ thế theo đà giàu ú ụ, nhiều nhà nhiều đất, dư tiền của, dư cả niềm vui

Tuổi Thân Trong những năm gần đây, tuổi Thân được xem là con giáp không gặp được nhiều may mắn. Mặc dù trời sinh họ là những người cần mẫn, chăm chỉ, luôn tiến về phía trước bằng tinh thần tích cực, tuy nhiên vận may vẫn chưa mỉm cười với họ.

Đặc biệt vào từ tháng 9 trở đi, tuổi Thân sẽ được vị thần may mắn chiếu cố, không những gặp được những quý nhân tốt, giúp họ tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp mà tài vận cải thiện đáng kể. Dự kiến vào những tháng cuối năm, tuổi Thân sẽ đủ khả năng gây dựng cuộc sống riêng đầy đủ, sung túc, không thiếu thứ gì.

Trong công việc, có đôi lúc tuổi Thân hơi hấp tấp nên họ vẫn chưa thể hoàn thành được mong muốn của mình, nhưng sau vài lần, họ đã rút được kinh nghiệm quý giá và dần cảm thiện bản thân nhiều hơn. Thời gian qua, tài vận của tuổi Thân vẫn dậm chân tại chỗ, có đôi lúc họ phải rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nhưng trong sắp tới, mọi việc đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp đầu năm nay, người tuổi Sửu trải qua những ngày khá thuận lợi ở mọi phương diện. Bản mệnh đón không ít tin vui. Nhưng không vì thế làm Sửu nản lòng. Họ luôn cố gắng nỗ lực từng ngày để thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.

Ảnh minh họa

Cả một năm nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, từ tháng 9 trở đi đây chính là thời điểm bạn tĩnh tâm nhìn lại toàn quá trình làm việc cũng như hưởng thụ chút ích thành quả đã gây dựng được trong sự nghiệp. Tinh thần làm việc hăng say, con giáp được lãnh đạo khen thưởng và đề xuất vào những vị trí chủ chốt, cơ hội thăng chức, tăng lương không hề ít.

Tuổi Dần

Tử vi tháng 9 thông báo bạn có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm việc gì cũng như ý. Nếu thực sự cảm thấy đây chính là công việc bạn đam mê thì nên giữ gìn vị trí mình đang có, cố gắng phấn đấu nỗ lực từng ngày nhé. Đừng đứng núi này trông núi nọ, sẽ không được như ý đâu.

Ảnh minh họa

Tháng 10, Dần bắt đầu gặt hái thành công, thu về nhiều tài lộc. Theo đà thăng tiến, cuối năm, công việc thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên rất nhiều. Nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Dần sẽ là một trong những con giáp giàu có nhất.

Chuyện tình cảm dù đầu tháng có hơi mâu thuẫn với người tri kỉ nhưng cuối tháng đã khắc phục được tình hình. Hai người hiểu là đã kết hôn cần yêu thương trân trọng nhau nên cuộc sống đã ổn định, ấm êm hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.