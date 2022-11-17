NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, hỷ sự rơi trước ngõ, 3 con giáp này khuya nay (17/11), gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung nhà, tình - tiền viên mãn, vận trình vượng sắc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 18:25

Khuya nay 17/11, hỷ sự rơi trước ngõ nhà 3 con giáp này, gia đạo ngập tin vui, đào hoa nở rộ, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, vận trình đỏ thắm hanh thông.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Tỵ Dậu tam hợp hỗ trợ con giáp này rất nhiều trong việc thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc. Tuổi Tỵ nên mạnh dạn trình bày những ý tưởng, quan điểm của mình vì nhiều khả năng sẽ được đánh giá cao.

Một số người có thể được nhận khoản đầu tư đến từ những người thân thiết. Hãy cố gắng sử dụng đồng tiền hợp lý, đừng phụ lòng những người đã tin tưởng mình. Người chưa có kinh nghiệm có thể dành thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức, kĩ năng cho mình.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh gắn kết mối lương duyên cho các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Người độc thân có sức cuốn hút đặc biệt với những người khác giới.

NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, hỷ sự rơi trước ngõ, 3 con giáp này khuya nay (17/11), gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung nhà, tình - tiền viên mãn, vận trình vượng sắc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đường công danh có những bước chuyển biến tích cực. Con giáp này thể hiện được năng lực của mình trong những tình huống cấp bách, từ đó thay đổi được cách nhìn nhận của cấp trên đối với bản mệnh.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Sửu nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong nhà. Người thân chính là động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. Khi gặp khó khăn, bạn cũng không ngại ngần chia sẻ với họ.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng vào ngay hôm nay. Dù lần đầu tiên gặp mặt, đôi bên có thể chưa gây được ấn tượng quá rõ ràng cho nhau, nhưng nếu kiên trì nói chuyện lâu dài, hai người có thể phát hiện ra điểm hay của nhau.

NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, hỷ sự rơi trước ngõ, 3 con giáp này khuya nay (17/11), gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung nhà, tình - tiền viên mãn, vận trình vượng sắc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Đường công danh có những bước chuyển biến tích cực. Con giáp này thể hiện được năng lực của mình trong những tình huống cấp bách, từ đó thay đổi được cách nhìn nhận của cấp trên đối với bản mệnh.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho bản mệnh và gia đình cuộc sống dư dả, ấm êm.

Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng được gắn kết, bền chặt và sắt son hơn.

NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, hỷ sự rơi trước ngõ, 3 con giáp này khuya nay (17/11), gia đạo có tin vui, cuối năm cặp đôi về chung nhà, tình - tiền viên mãn, vận trình vượng sắc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Đúng giờ Tý hôm nay (17/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp này tiền đồ xán lạn, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, đời sau vinh hoa phú quý

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này được nâng đỡ đủ đường, công danh rộng đường, vàng bạc thênh thang, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa.

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