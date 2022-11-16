NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này vào đúng khuya nay (16/11), chuẩn bị xô hứng vàng, tiền tài về tay, lộc lá tràn vào nhà, giàu có nhất một phương, nửa đời sau sống trong nhung lụa vinh hoa

Người tuổi Ngọ may mắn có Chính Ấn hậu thuẫn trong ngày thứ 4 này nên tạo dựng được uy tín rất lớn trong tập thể. Bạn biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên, đặc biệt năng lực chuyên môn xuất sắc nên dù được giao nhiệm vụ gì cũng nhanh chóng hoàn thiện đâu ra đấy.

Trong ngày ngũ hành Thổ sinh Kim, đường tình duyên của bản mệnh có phần khởi sắc hơn. Con giáp này hạnh phúc khi được nửa kia hiểu và thông cảm cho những vất vả hiện tại của mình. Điều đó khiến tuổi Dậu cảm thấy có thêm động lực vượt qua những khó khăn.

Nguồn năng lượng tích cực và sự chăm chỉ của bạn đang truyền cảm hứng rất lớn cho người xung quanh. Cứ đà này, bạn sẽ được cấp trên “chấm” và giao thêm nhiều trọng trách, hoặc được cất nhắc vào vị trí phù hợp hơn.

Người tuổi Ngọ may mắn có Chính Ấn hậu thuẫn trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người thuộc tuổi con rồng có thể nói là con cưng của trời, mọi điều tốt lành sẽ luôn đổ dồn về, có lẽ vì sự bí ẩn của rồng, hoặc có lẽ vì sự linh thiêng của rồng.

Bắt đầu ngày 16/11/2021, tài lộc từ trên trời rơi xuống như mưa, cuối năm làm ăn phát tài, kiếm được nhiều, tiền bạc rủng rỉnh. Tuổi Thìn thành công ở tất cả các khía cạnh, không chỉ trong sự nghiệp.

Vận trình tình duyên của người tuổi này cũng ngày càng tươi sáng nhờ Thổ sinh Kim. Đào hoa khởi sắc rực rỡ, bản mệnh luôn tâm niệm và tin tưởng tình yêu sẽ đến với mình vào lúc thích hợp, đây chính là ngày mà sự chờ đợi của người tuổi này được bù đắp xứng đáng.

Vận trình tình duyên của người tuổi này cũng ngày càng tươi sáng nhờ Thổ sinh Kim - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người sinh tuổi Sửu ngày 16/11/2022 tài lộc không thể ngăn cản, phú quý rất nhiều, làm nên việc lớn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Thêm vào đó là những mặt quý về thiên nhiên, địa vị, tính cách, có thể gây dựng sự nghiệp và thăng quan tiến chức, làm nên nhiều danh tiếng, tài lộc.

Thiên Tài cũng mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho Sửu. Con giáp này có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ.

Thiên Tài cũng mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo