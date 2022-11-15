Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

12 con giáp tử vi 15/11/2022 17:35

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong nhà. Người thân chính là động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. Khi gặp khó khăn, bạn cũng không ngại ngần chia sẻ với họ.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng vào ngay ngày mai. Dù lần đầu tiên gặp mặt, đôi bên có thể chưa gây được ấn tượng quá rõ ràng cho nhau, nhưng nếu kiên trì nói chuyện lâu dài, hai người có thể phát hiện ra điểm hay của nhau.

May mắn hơn có Thực Thần, con giáp này sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày này nữa. Cơ hội kiếm tiền đang bày trước mặt bạn rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nắm bắt ngay đi thôi. 

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến - Ảnh 1
Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Lục Hợp che chở nên vận trình ngày có phần tươi sáng hơn. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao, đây chính là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. 

Sự trợ lực của Chính Quan cũng giúp bạn ngày một tự tin hơn vào khả năng của chính mình. Bạn dám đứng ra nhận những trọng trách lớn lao hơn, tinh thần trách nhiệm của bạn xứng đáng nhận được lời khen của mọi người xung quanh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tuổi Thìn may mắn tìm được người đồng hành không những ủng hộ mà còn cảm thông với nỗi vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tình cảm sẽ được bền chặt hơn khi người trong cuộc biết vun vén và biết lo nghĩ cho đối phương.

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến - Ảnh 2
Sự trợ lực của Chính Quan cũng giúp bạn ngày một tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tam Hợp độ mệnh, người tuổi Tị nếu tham gia thi cử trong khoảng thời gian này thì sẽ sớm đón tin vui đến. Với thành tích tốt ngoài mong đợi, chắc chắn kết quả mà bạn đạt được sẽ khiến mọi người không ngớt lời trầm trồ khen ngợi đó. 

Chính Tài ở bên, dù là người làm công hay theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì đều không phải lo về vấn đề tiền bạc. Chỉ cần bạn không quá phung phí thì với nguồn thu nhập ổn định này, bạn cũng có thể chi tiêu một cách thoải mái rồi. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng được gắn kết, bền chặt và sắt son hơn.

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến - Ảnh 3
Tam Hợp độ mệnh, người tuổi Tị nếu tham gia thi cử trong khoảng thời gian này thì sẽ sớm đón tin vui đến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

TOP 3 con giáp đúng khuya mai (16/11/2022), PHẬT BÀ ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, đào hoa nở rộ, gia đạo ấm êm

TOP 3 con giáp đúng khuya mai (16/11/2022), PHẬT BÀ ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, đào hoa nở rộ, gia đạo ấm êm

Đúng khuya mai, 3 con giáp này được phật bà ban phước lành, bản mệnh may mắn 'uống trọn', vận trình bước sang trang mới, tiền đồ xán lạn, gia đạo ấm êm.

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