Qua đêm nay, 15/11, 3 con giáp này THẦN MAY MẮN gõ cửa, hỷ sự rơi trước ngõ nhà, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên vượng sắc, tin vui ồ ạt kéo đến, cặp đôi cuối năm về chung một nhà

Thứ 4, tuổi Dậu sẽ có một ngày tốt đẹp nhờ tam hợp với địa chi ngày. Công việc thuận lợi, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tài lộc dồi dào, tình cảm tốt đẹp, người đang yêu có thể tính chuyện kết hôn, gặp gỡ hai bên gia đình sẽ khá thuận lợi.

Hợi Dậu bán hợp, đường tình duyên của tuổi Dậu đang khởi sắc rực rỡ. Con giáp này có thể sẽ được người quen giới thiệu cho người phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Hơn nữa con giáp này còn có lộc ăn uống, có người giúp đỡ, phúc lộc dồi dào nên làm gì cũng thấy phấn chấn, vui vẻ. Song thực tế là do tính cách của bạn tích cực, thoáng đạt nên dù gặp phải chuyện to cũng biến thành chuyện nhỏ, chuyện phức tạp thành đơn giản để cuộc sống an vui hơn.

Hợi Dậu bán hợp, đường tình duyên của tuổi Dậu đang khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 16/11/2022, tuổi Mão đón nhận tin vui trong sự nghiệp của mình. Điều này chứng tỏ con giáp này đang làm đã đi đúng hướng, cần tiếp tục phát huy cơ hội này thật tốt bằng khả năng của mình. Sức sáng tạo của bản mệnh đang trở nên dồi dào hơn bao giờ hết.

Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Mão, nhất là với những ai đang đi theo con đường học tập, nghiên cứu. Có thể những quan điểm đúng đắn của bạn đang dần được mọi người ghi nhận và đánh giá cao.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng bao giờ giấu giếm mà luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một tin tưởng nhau hơn.

Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 16/11/2022, tuổi Tuất được cát tinh che chở, đường công danh sự nghiệp nhờ thế mà vô cùng hanh thông thuận lợi. Quý nhân chỉ dẫn cho con giáp này con đường đúng đắn để tiến bước. Bản mệnh cũng không quản ngại để hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Ngay lúc mọi thứ đang thuận lợi, con giáp này nên tìm cách để giúp đỡ mọi người, như thế may mắn của sẽ càng được nhân lên. Hãy tin rằng cho đi sẽ được nhận lại, nhớ cho đi một cách vô tư, không vụ lợi. Tuy nhiên ngũ hành xung khắc có thể khiến cho niềm vui trong ngày mai của tuổi Tuất không được trọn vẹn.

Vận trình tình cảm cũng vô cùng thuận lợi, song con giáp này đừng quên hạnh phúc chính là địch đến cuối cùng của con đường. Nếu có thời gian, hãy cùng với nửa kia của mình cùng làm việc nhà, chăm con, chia sẻ từ việc nhỏ nhất để tình cảm gia đình ngày càng bền chặt, ấm cúng hơn.

Vận trình tình cảm cũng vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo