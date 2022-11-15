NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp này đúng giờ Sửu ngày mai (16/11/2022), ngồi mát ăn bát vàng, cát khí vây quanh, tài lộc vượng sắc, không còn nghe đến đói khổ, tiền nong chẳng phải lo

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Tư 16/11/2022 này, Tuổi Dần đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Tuổi Dần nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Vận trình công việc của Tỵ tăng lên nhanh chóng, bạn sẽ gặt hái được thành tựu đáng nể nhờ sự cố gắng, chăm chỉ trước đó.

Về tài chính, Tỵ vượng tài lộc, đặc biệt những người làm ăn kinh doanh sẽ có mối làm ăn lớn, tiền bạc chảy vào túi như nước.

Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi hài hòa, những người độc thân đừng sốt ruột, bạn sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp thôi.

Vận trình công việc của Tỵ tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thứ Tư ngày 16/11/2022 này, công việc Tuổi Tý cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Tý không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý đang được Tam Hợp che chở trong ngày thứ 4 này. Cát thần này xuất hiện cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang tạo điều kiện thuận lợi để người độc thân có nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao.

Cũng trong ngày mai, nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của những chú Chuột từ trước đó đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, với tài chính, bạn không thể chủ quan, cần lập ngân sách cụ thể cho từng công việc của mình nhé.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý đang được Tam Hợp che chở trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo