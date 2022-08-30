Ngày vàng, giờ bạc, đúng 16h30 chiều nay (30/8/2022): Thần Tài đổ lộc, Phúc Tinh chiếu mệnh, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, làm gì cũng dễ phát tài, cả đời về sau sung túc bình an

3 con giáp này được Thần Tài che chở, tài lộc phất lên không ngừng, tiền bạc rủng rỉnh, công việc suôn sẻ.
- Rạng sáng 30/8/2022, 3 con giáp chính thức 'giã từ' giai đoạn khó khăn, đón chào vô vàn phúc lộc, làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba, phát tài liên tiếp ai cũng ghen tị
- Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 30/8/2022: Hưởng ân điển của Bồ Tát, 3 con giáp hoạnh tài hưng phát liên tục, hỷ sự ngập tràn, vận trình dát vàng, thuận thế làm giàu, hưởng trọn vinh hoa, sự nghiệp bước sang trang mới
Tuổi Tý
Đúng 16h30 chiều nay, người tuổi Tý là một trong những con giáp có tài vận dồi dào nhất. Nhờ được Thần Tài ban phúc lộc nên họ làm gì cũng thành công. Người làm kinh doanh thì một vốn bốn lời. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận thêm nhiều cơ hội công việc.
Những người cầm tinh con chuột sẽ có công việc, sự nghiệp suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, họ nhận được nhiều cơ hội tiến thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này đi xa làm ăn sẽ thêm phúc, thêm lộc.
Người tuổi này tràn đầy phúc khí, phú quý trường thọ, thu nhập hanh thông, cuộc sống vô cùng tươi đẹp, vận khí hanh thông, tài lộc rộng mở, vận may đến, vạn sự như ý. Ngoài ra, họ là người chăm chỉ, dễ được lãnh đạo đề bạt, tài lộc tăng tiến, cuộc sống sung túc, thành tích phi thường.
Tuổi Ngọ
Đúng 16h30 chiều nay, tử vi tuổi Ngọ vận khí hanh thông, những nỗ lực trước đó cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, tài lộc ngày càng dồi dào, từ đó chỉ có ngọt mà không đắng, sẽ được thần tài chiếu cố.
Thời gian này, người tuổi Ngọ có tài vận tăng lên. Cuộc đời của họ bước sang trang mới. Người tuổi này còn nợ nần, thiếu thốn cũng sẽ trả hết nợ. Người đang đầu tư, kinh doanh cũng dễ thu lợi bất ngờ.
Người cầm tinh con Ngựa được sự che chở của Thần Tài, vận thế hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng được quý nhân phù trợ, hỗ trợ về nguồn vốn nên công việc kinh doanh cũng dần khởi sắc.
Tuổi Mão
Đúng 16h30 chiều nay, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài phù hộ, đường tài lộc rực rỡ. Dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng đạt được thành tựu lớn. Những người đang muốn đề xuất tăng lương cũng đàm phán được mức lương như mong đợi.
Những con giáp Mão sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống sung túc khiến người khác phải ghen tị, kiếm tiền dễ dàng, từ đó gặp nhiều may mắn. Thu nhập tự nhiên sẽ thuận theo chiều gió, đi lên từng bước, sống rất hạnh phúc, tài lộc phất lên, sự nghiệp chắc chắn sẽ đi lên và tài lộc của bạn sẽ được suôn sẻ.
Người tuổi Mão nhận được cơ hội lớn trong công việc. Con giáp tuổi này đang muốn chuyển việc có thể sẽ tìm được "bến đỗ" mới. Trong khi những người làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng tiến. Người tuổi này đầu tư kinh doanh cũng sẽ sinh lời, tài sản tăng lên từng ngày.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.