Tử vi 7 ngày tới (30/8 - 5/9), thầy phong thủy chỉ ra 3 con giáp hết khổ gặp thời giàu hơn trúng số, ôm tiền tỷ trong tay, đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời sắm nhà lầu xe sang

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:20

Vào 7 ngày tới, 3 con giáp dưới đây hết nghèo hết khổ, giàu có ú ụ, gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cả tình lẫn tiền đề rực rỡ.

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới nói rằng tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn nhất. Sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Nhiều người có được danh tiếng tốt, thậm chí còn nhận thêm một khoản tiền lớn.

Trong khoảng thời gian này, Dần sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Hổ sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Dần còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư.

Người tuổi Dần gặp được vận thế “cát mộc phùng xuân” nên vận may của con giáp này liên tiếp kéo đến. Đặc biệt tài vận rực sáng, các khoản tích lũy, tiết kiệm không ngừng tăng lên bởi không chỉ thu nhập chính dồi dào mà còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn.

Tử vi 7 ngày tới (30/8 - 5/9), thầy phong thủy chỉ ra 3 con giáp hết khổ gặp thời giàu hơn trúng số, ôm tiền tỷ trong tay, đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời sắm nhà lầu xe sang - Ảnh 1
Tử vi 7 ngày tới nói rằng tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn nhất, sự nghiệp của con giáp này có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

7 ngày tới, mọi điềm xui trước đây của con giáp này đều được hóa giải hết, hơn nữa lại có cát tinh Thiên Hỉ nhập mệnh nên không chỉ giàu có về thu nhập, thành công trong công việc mà chuyện tình cảm lứa đôi cũng ngày thêm mặn nồng.

Tử vi 7 ngày tới cho thấy, Mão có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Sự nghiệp của tuổi Mão trong thời gian này rất đáng mong đợi. Con giáp này có thể tận dụng cơ hội tốt để thể hiện năng lực của bản thân và được cấp trên dánh giá cao. Dù đang giữ chức vụ gì, tuổi Mão cũng khiến mọi người kính nể.

Tử vi 7 ngày tới (30/8 - 5/9), thầy phong thủy chỉ ra 3 con giáp hết khổ gặp thời giàu hơn trúng số, ôm tiền tỷ trong tay, đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời sắm nhà lầu xe sang - Ảnh 2
Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

7 ngày tới, Tài Phúc của người tuổi Tý vô cùng vượng phát. Phúc khí nhiều, tin vui cũng liên tiếp kéo đến. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, con giáp tuổi Tý nhất định sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Công việc thăng tiến nhanh chóng, sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với quyền lực lớn và thu nhập dồi dào. 

Tuổi Tý sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này người tuổi Tý được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Tuổi Tý có cơ hội kiếm tiền rõ ràng trong thời gian này. Con giáp này biết cách thích nghi với môi trường nên chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi. Cát tinh mang đến nhiều may mắn cho tuổi Tý, quan trọng là bản mệnh có đủ nhanh nhạy để nắm bắt được hay không. Khi tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Mùi nên cố gắng gia tăng số tiền tiết kiệm, tránh tiêu xài hoang phí.

Tử vi 7 ngày tới (30/8 - 5/9), thầy phong thủy chỉ ra 3 con giáp hết khổ gặp thời giàu hơn trúng số, ôm tiền tỷ trong tay, đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời sắm nhà lầu xe sang - Ảnh 3
7 ngày tới, Tài Phúc của người tuổi Tý vô cùng vượng phát, phúc khí nhiều, tin vui cũng liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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