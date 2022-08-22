Ngay trong tuần (22/8 - 28/8), quý nhân sát cánh, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp gặp được cơ hội "ngàn vàng", tài lộc vụt sáng, công danh thăng tiến, tiền tỷ chật hết nhà

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 12:46

Thành công đến tới tấp sẽ giúp 3 con giáp nhanh chóng đứng trên đỉnh vinh quang.

Tuổi Tị

Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn. Bạn cứ sống bình ổn, không sân si thì không ai có thể làm khó được bạn. Công việc thuận lợi, miễn bạn làm ăn lương thiện không lừa dối ai thì sẽ được phù hộ. Ngoài ra, bạn cũng hãy chủ động trong mọi việc, không cần phải nhờ cậy vào ai thì sẽ nhanh chóng thu được kết quả xứng đáng.

Người làm công ăn lương có thể sẽ được trả lương sớm hơn dự định hoặc được thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng được khách hàng ủng hộ nhiều hơn bình thường nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tình cảm thăng hoa, con giáp may mắn tuần này khéo cư xử nên được mọi người yêu mến. Các bạn độc thân dễ có mối làm quen qua lời giới thiệu từ người quen. Người đã có đôi thì nhân duyên thắm nồng, vợ chồng hiểu ý nhau mà không cần phải cất lời.

Ngay trong tuần (22/8 - 28/8), quý nhân sát cánh, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp gặp được cơ hội 'ngàn vàng', tài lộc vụt sáng, công danh thăng tiến, tiền tỷ chật hết nhà - Ảnh 1
Tuổi Tị may mắn được Thái Âm nâng đỡ nên tuần mới này bớt khó khăn hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Họ cũng là những người hay thay đổi, tính cách linh hoạt, nhiều sáng tạo. Trí thông minh vốn sẵn nên con giáp tuổi Dậu có thể phản ứng nhanh nhạy và tìm được những hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, không bao giờ dồn mình vào đường cùng.

Trong tuần mới, con giáp này gặp được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ. Vì tính cách linh hoạt, nên dù gặp phải những rắc rối, khó khăn, người tuổi Dậu cũng tìm được đường ra, vượt hiểm. Con giáp tuổi Dậu có thể gặt hái được nhiều may mắn, cũng có thể hợp tác với quý nhân để làm giàu, kiếm lại những mất mát trong quá khứ.

Những lúc trắc trở nhất, con giáp này sẽ có quý nhân xuất hiện kịp thời để giúp đỡ. Nhờ bạn bè, họ có thể vận dụng được các thế mạnh của người khác để bù đắp cho khiếm khuyết của mình, cùng nhau đạt được sự khởi sắc về sự nghiệp.

Ngay trong tuần (22/8 - 28/8), quý nhân sát cánh, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp gặp được cơ hội 'ngàn vàng', tài lộc vụt sáng, công danh thăng tiến, tiền tỷ chật hết nhà - Ảnh 2
Trong tuần mới, con giáp tuổi Dậu gặp được quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp Mùi rất "đỏ" trong tuần mới này. Sự nghiệp của các bạn có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn.

Trong thời điểm này, được quý nhân chiếu cố, nâng đỡ, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.

Ngay trong tuần (22/8 - 28/8), quý nhân sát cánh, sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp gặp được cơ hội 'ngàn vàng', tài lộc vụt sáng, công danh thăng tiến, tiền tỷ chật hết nhà - Ảnh 3
Con giáp Mùi rất "đỏ" trong tuần mới này, sự nghiệp của các bạn có điểm sáng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 56 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi