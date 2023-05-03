Ngay sau lễ 30/4-1/5: 3 con giáp này 'lộc' lên chạm đỉnh, tiền vàng ùa về, công danh toại nguyện, tình duyên phơi phới

Người tuổi Thân còn độc thân nên tham gia những buổi gặp gỡ để thể hiện sức hút của bản thân, sớm gặp ý chung nhân.

Những người tuổi Thân thường có vận may về sự giàu có, và có thể quản lý suôn sẻ cuộc sống của một gia đình nhỏ. Người tuổi Thân thông minh, linh hoạt, ăn nói lưu loát, giỏi nhìn nhận vấn đề và rất kiên nhẫn. Ngay sau lễ 30/4-1/5, tài lộc của người tuổi Thân sẽ ngày càng khởi sắc, có nhiều món hời bất ngờ tự tìm tới tay. Mọi phương diện của cuộc sống trong tháng 5 của người tuổi Thân đều có dấu hiệu may mắn, nhiều triển vọng tươi sáng.

Con giáp này không phải là người có tính cách thích hưởng thụ, dù gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ cố gắng làm tốt sự nghiệp, việc nhỏ hay việc lớn cũng quyết tâm hoàn thành bằng được.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần nhìn xa trông rộng, tự tin, có khả năng xoay chuyển tình thế.

Ngay sau lễ 30/4-1/5 đặc biệt suôn sẻ đối với con giáp tuổi Dần. Họ có thể tạm biệt cuộc sống vất vả và bước vào giai đoạn vô cùng ổn định.

Con giáp phú quý chờ cửa. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong sự nghiệp, áp lực công việc biến mất, khó khăn được khắc phục. Quý nhân và bạn bè xung quanh sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần để họ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu lên những đỉnh cao mới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy mà con giáp này giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người.

Con giáp tuổi Mùi ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà khi gặp khó khăn, con giáp thường được người tốt giúp đỡ.

Ngay sau lễ 30/4-1/5, con giáp tuổi Mùi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Đặc biệt, con giáp này có cơ hội phát triển sự nghiệp theo hướng tích cực nhất.

Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Mùi làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm