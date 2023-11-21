Ngày mai, thứ Tư (22/11): 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, hưng thịnh rực rỡ, may mắn luôn vây quanh, giàu có ngất ngưởng, phú quý đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 18:45

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 tuổi sau tài chính nở rộ, phất lên như vũ bão, sẽ vượng phát vào ngày mới 22/11/2023.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 22/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay yêu bản thân, chăm sóc người mình yêu chân thành.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc quyết liệt, làm việc chỉn chủ từ đầu đến cuối. 

Tình cảm: Tình cảm không có những cơ hội thể hiện mình, nhưng bạn chăm soc đối phương chu đáo. 

Tài lộc: Nguồn tài chính hiện tại đủ, không có nhiều nguồn thu nhập.

Sức khoẻ: Yêu bản thân, chăm sóc cơ thể hằng ngày và hằng giờ. 

Ngày mai, thứ Tư (22/11): 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, hưng thịnh rực rỡ, may mắn luôn vây quanh, giàu có ngất ngưởng, phú quý đạt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ rất thông minh, có kinh nghiệm riêng và phương pháp khởi nghiệp rất tốt. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù gặp khó khăn như thế nào.

Con giáp này cũng rất sáng tạo và khát khao thể hiện bản thân. Họ có năng khiếu và đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học hoặc thiết kế, kinh doanh.

Đúng 22/11, công việc kinh doanh của con giáp tuổi Tỵ khá suôn sẻ. Bất chấp việc phải cạnh tranh với đối thủ, họ kiên trì đến cùng và vượt lên giành chiến thắng.

Người tuổi này có tư duy tốt, có thể khởi nghiệp thành công, từ tay trắng tạo nên thành quả. Những người buôn bán nhỏ cũng có lượng đơn hàng tăng cao.

Trong khi đó, chủ doanh nghiệp có thể ký được hợp đồng béo bở, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Sự thành công của con giáp tuổi Tỵ được cho là hình mẫu của nhiều người.

Ngày mai, thứ Tư (22/11): 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, hưng thịnh rực rỡ, may mắn luôn vây quanh, giàu có ngất ngưởng, phú quý đạt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 22/11/2023, tuổi Dần cần nhớ rằng vận trình của mình có thể dễ bị tiểu nhân hãm hại, do đó, việc đề phòng là quan trọng. Ăn nói, cư xử phải cẩn thận để tránh những lời đàm tiếu có thể gây tranh cãi.

Tình hình tài chính trong ngày không mấy khả quan, nên việc hạn chế chi tiêu không cần thiết là quan trọng. Duy trì tình hình tài khí ổn định sẽ là quyết định thông minh nhất trong giai đoạn này.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của tuổi Dần có thể gặp khó khăn. Bản mệnh có thể đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương, nhưng họ có thể không đáp ứng được mọi mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ngày mai, thứ Tư (22/11): 3 con giáp đón hỷ sự vào nhà, hưng thịnh rực rỡ, may mắn luôn vây quanh, giàu có ngất ngưởng, phú quý đạt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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