Ngày mai, thứ Hai (03/10), bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp trúng số độc đắc liền tay, tiền tài 4 phương 8 hướng tụ hết vào nhà, đầu tuần suôn sẻ, cả tuần "đi làm như đi chơi"

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 15:45

Thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp trúng số độc đắc, cả tuần đều viên mãn không ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người có số mệnh phú quý nhưng trước đó lại gặp không ít khó khăn vất vả. Người tuổi Mùi sống tình cảm, chan hòa, một khi họ đặt cảm xúc vào việc gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng và làm chúng ngày càng tốt đẹp hơn. 

Những người tuổi Mùi có trách nhiệm với bản thân và người thân xung quanh, không những thế họ còn mạnh mẽ, bản lĩnh, chấp nhận đối mặt với mọi thử thách để có thể gặt hái được thành công trong cuộc sống. 

Tử vi học có nói, tuổi Mùi biết dung hòa giữa lý trí và cảm xúc, vì vậy bất kể làm việc gì họ cũng đạt được nhiều sự thỏa mãn. Tuổi Mùi thường là con giáp được chiếu cố bất ngờ, đặc biệt vào ngày mai, mọi khó khăn trong công việc được giải quyết êm đẹp. Dự kiến, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước sang trang mới thịnh vượng và sung túc hơn.

Ngày mai, thứ Hai (03/10), bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp trúng số độc đắc liền tay, tiền tài 4 phương 8 hướng tụ hết vào nhà, đầu tuần suôn sẻ, cả tuần 'đi làm như đi chơi' - Ảnh 1
Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người có số mệnh phú quý nhưng trước đó lại gặp không ít khó khăn vất vả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bản tính vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ luôn tin rằng chăm chỉ ắt sẽ thành công, người có công thì trời không phụ, luôn hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống sung túc đầy đủ. Thế nhưng, dù nỗ lực hết mình nhưng có lẽ rằng tuổi Ngọ thiếu một chút may mắn nên vẫn luôn dậm chân tại chỗ.

Trong thời gian trước, tuổi Ngọ liên tục đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí còn bị tiểu nhân giở trò, chọc gậy bánh xe khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Hơn nữa, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng lận đận không kém.

Cho đến bây giờ, có lẽ nhiều người tuổi Ngọ sẽ nghĩ rằng vận đen sẽ tiếp tục đeo bám cho tới hết năm và thậm chí sẵn sàng tâm lý để đón nhận những điều xui xẻo đó. 

Tuy nhiên, tử vi học có nói rằng cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực vào ngày mai. Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tuyệt vời để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của họ. Nếu sự nghiệp không tiến thêm một bước thì ít nhất họ cũng có một khoản tiền đến từ việc kinh doanh hay tiền thưởng để giải quyết số nợ còn tồn đọng.

Ngày mai, thứ Hai (03/10), bước chân ra ngõ gặp Thần Tài, 3 con giáp trúng số độc đắc liền tay, tiền tài 4 phương 8 hướng tụ hết vào nhà, đầu tuần suôn sẻ, cả tuần 'đi làm như đi chơi' - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội tuyệt vời để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của họ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số những con giáp, tuổi Tuất là người mang nhiều phúc đức trời cho. Ai khổ thì khổ, nhưng tuổi Tuất không bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc, nếu có khó khăn thì có lẽ tuổi Tuất khổ tâm nhiều hơn là thiếu thốn vật chất. Trời sinh tuổi Tuất hiền lành, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý nên được mọi người đều yêu mến. 

Thuở thiếu niên, tuổi Tuất có cuộc sống bình lặng an yên, nhờ vậy mà tích được nhiều phúc đức, sống an nhàn qua ngày. Trong thời gian trước, cuộc sống tuổi Tuất cũng không có quá nhiều biến động, có một số người làm ăn lớn thì gặp một chút khó khăn trong tài chính nhưng không đáng kể. 

Tử vi học có nói, ngày mai (03/10) sẽ là thời điểm tốt để tuổi Tuất phát huy mọi thế mạnh của mình. Bởi lẽ, đây là lúc mà tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ ngày mai trở đi tuổi Tuất sẽ may mắn không ngừng, có thể kéo dài qua cả năm 2023 và không có dấu hiệu ngừng lại. Vì vậy nếu tuổi Tuất nào đang khó khăn thì đừng lo lắng, Thần Tài đang chờ bạn trước mắt, cứ mạnh dạn tiến về phía trước nhé!

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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