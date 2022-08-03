Ngày mai là Lễ Thất Tịch, đúng mùng 7/7 âm lịch, Hồng phúc Tề Thiên, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền, xòe tay đón lộc, giàu sang chạm nóc vạn người ghen tị

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 14:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây ngửa tay hứng tiền, xòe tay đón lộc, giàu sang chạm nóc vạn người ghen tị vào đúng mùng 7/7 âm lịch.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhờ tam hội cục mà vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm vào đúng ngày 7/7 âm lịch. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này trong ngày mới tương đối bận rộn, được giao nhiều nhiệm vụ với độ khó cao và gấp rút nên người tuổi Tý khá căng thẳng. Bản mệnh lại trung thực, thẳng thắn, không muốn nhờ vả đi đường ngang lối tắt nên sẽ vất vả hơn nhiều.

Ngày mai là Lễ Thất Tịch, đúng mùng 7/7 âm lịch, Hồng phúc Tề Thiên, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền, xòe tay đón lộc, giàu sang chạm nóc vạn người ghen tị - Ảnh 1
Người tuổi Tý nhờ tam hội cục mà vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm vào đúng ngày 7/7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 7/7 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ có cát tinh trợ lực nên đường phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này bắt đầu lập kế hoạch cho năm mới, có nhiều dự định và quyết tâm đạt được mục tiêu đó. Đây cũng là cơ hội để người tuổi Sửu thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhân duyên vượng phát, đào hoa nở rộ, đời sống tình cảm phong phú, hạnh phúc. Tinh thần của bản mệnh cũng nhờ vậy mà phấn chấn hơn hẳn, chỉ muốn ở bên người mình yêu, người thân mà không lo lắng quá nhiều tới công việc.

Ngày mai là Lễ Thất Tịch, đúng mùng 7/7 âm lịch, Hồng phúc Tề Thiên, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền, xòe tay đón lộc, giàu sang chạm nóc vạn người ghen tị - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ có cát tinh trợ lực nên đường phát triển vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặp tam hợp cục vượng đường công danh, mở ra cơ hội thăng tiến rõ ràng nhưng điều quan trọng là con giáp này có tận dụng được hay không, có biến cơ hội thành thành công hay không mà thôi. Bên cạnh đó, bản mệnh cần thận trọng bởi có người đang muốn lợi dụng năng lực cho mục đích cá nhân đấy.

Con giáp này sẽ có một ngày hài hòa, an lành. Chuyện tình cảm của con giáp này tốt đẹp, các mối quan hệ đủ để khiến bản mệnh yên tâm. Người tuổi Thân luôn trân trọng những phút giây bình thường trong cuộc sống, cùng người ấy làm những điều thú vị nho nhỏ, tăng cường gia vị cho tình yêu đôi lứa.

Ngày mai là Lễ Thất Tịch, đúng mùng 7/7 âm lịch, Hồng phúc Tề Thiên, 3 con giáp ngửa tay hứng tiền, xòe tay đón lộc, giàu sang chạm nóc vạn người ghen tị - Ảnh 3
Người tuổi Thân sẽ gặp tam hợp cục vượng đường công danh, mở ra cơ hội thăng tiến rõ ràng nhưng điều quan trọng là con giáp này có tận dụng được hay không, có biến cơ hội thành thành công hay không mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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