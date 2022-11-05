Ngày mai, Chủ nhật ngày 06/11/2022, thầy phong thuỷ tiết lộ thiên cơ, 3 con giáp vướng vận ‘hao tài tốn của’, tiền bạc thất thoát - công việc nhiều trắc trở

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 21:46

Hãy xem trong đó có bạn không để biết đường phòng tránh nhé.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 06/11/2022 nhắc nhở tuổi Tý đừng quá cả tin vì có những người đang lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi, làm hại bản mệnh. Đừng quá ngây thơ và phải tinh ý hơn trong việc nhìn người, việc này rất quan trọng, ảnh hưởng tới cả tương lai.

Chủ nhật ngày 06/11/2022 là ngày khá nhạy cảm, hoàn toàn không phải ngày để đòi hỏi hay yêu cầu những sự hỗ trợ, tăng lương thưởng nơi công sở. Tốt nhất là con giáp này nên kín tiếng để tránh những tò mò, chú ý không hay. Nếu tuổi Tý trông đợi sự hỗ trợ thì hãy chờ tới một thời điểm khác phù hợp hơn.

Trong ngày Ngũ hành tương sinh, sức khỏe của bản mệnh rất tốt, một số người nhờ kiên trì tập luyện mà có được thân hình mơ ước. Con giáp này nên đảm bảo ăn uống điều độ, đừng vì muốn giảm cân mà bỏ bữa, điều đó sẽ gây hại cho sức khỏe của bản mệnh.

Chủ nhật ngày 06/11/2022 nhắc nhở tuổi Tý đừng quá cả tin vì có những người đang lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi, làm hại bản mệnh.

Ngày mai, Chủ nhật ngày 06/11/2022, thầy phong thuỷ tiết lộ thiên cơ, 3 con giáp vướng vận ‘hao tài tốn của’, tiền bạc thất thoát - công việc nhiều trắc trở - Ảnh 1
Chủ nhật ngày 06/11/2022 nhắc nhở tuổi Tý đừng quá cả tin vì có những người đang lợi dụng sự tin tưởng này để trục lợi, làm hại bản mệnh. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay Chủ nhật ngày 06/11/2022, Mộc Kim xung khắc chỉ ra những sai sót của tuổi Mão liên quan tới tiền bạc mà lâu nay con giáp này không nhận ra. Thay vì bảo thủ hay cố gắng bào chữa, bản mệnh phải nhìn thẳng vào vấn đề và tìm cách để điều chỉnh ngay lập tức đi.

Bên cạnh đó, tuổi Mão có thể nảy ra những ý tưởng khá thú vị ngày hôm nay, tuy nhiên, đừng mất quá nhiều thời gian cho chúng đến mức quên cả công việc thực tế đang được giao phó. Hãy tạm giữ chúng lại và chờ đến một thời điểm khác, khi bản mệnh có nhiều thời gian hơn.

Trong ngày chịu ảnh hưởng của lục xung, tuổi Mão khó kiềm chế cảm xúc nhưng để hạn chế tác động xấu, bản mệnh nên cân nhắc lại từng lời nói ra. Con giáp này trở nên thật mạnh mẽ và thẳng thắn khi nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng đừng chê bai người khác.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 06/11/2022, Hỏa Kim xung khắc nhắc nhở tuổi Ngọ cần phải phân định một ranh giới rõ ràng giữa việc mà con giáp này phải làm và việc những người khác phải làm, nếu không tất cả sẽ có một ngày khá mỏi mệt và không hiệu quả.

Mỗi người đều có một trách nhiệm công việc riêng cần tập trung xử lý, tuổi Ngọ đừng vì đi lo cho người khác và quên mất vai trò của mình. Bên cạnh đó, có thể có người dành cho bản mệnh không ít những câu hỏi. Thay vì phật ý hoặc tìm cách lảng tránh, con giáp này nên mở lòng một chút đi.

Sự cởi mở, vui vẻ của tuổi Ngọ sẽ khiến mọi việc dễ chịu hơn. Đối phương chỉ là đang tò mò chứ không có ý gì xấu đối với con giáp này. Từ việc trao đổi một vài thông tin đó, biết đâu sẽ mở ra mối quan hệ tốt hay những điều mới mẻ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, cả tuần vui vẻ hạnh phúc

Tử vi tuần mới (từ ngày 07-13/11/2022), 3 con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc kéo đến, cả tuần vui vẻ hạnh phúc

Theo tử vi tuần mới cho thấy 3 con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, tài lộc ào ào kéo đến, cuối năm thêm sung túc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi ngọ

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