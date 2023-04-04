Ngày mai 5/4, con giáp nào bị VẬN ĐEN BỦA VÂY, đi làm nên cẩn trọng kẻo TIỂU NHÂN TRỤC LỢI, tiền hài hao hụt ít nhiều

Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường lạc lối.

Ngày mai 5/4, người tuổi Tuất sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bạn, khiến bạn không dễ dàng đạt được mục tiêu.

Tình hình tài chính cũng không khá khẩm hơn bởi người làm kinh doanh dễ đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn.

Ngoài ra, bạn còn có thể sẽ phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác trong cuộc sống, dù về thực chất số tiền ấy không quá lớn, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì cũng khiến bạn lâm vào cảnh khó khăn hơn.

Người đã lập gia đình có thái độ nhập nhằng trong các mối quan hệ, vì thế mà bạn đang gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Đừng để bản thân vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng, hãy tự nhắc nhở bản thân tránh xa cám dỗ, chớ khiến những người thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương.

Tử vi tuổi Ngọ



Tử vi ngày mai 5/4 cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ không được dễ dàng Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai 5/4 cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ không được dễ dàng. Một người không có lập trường như tuổi Ngọ thường hay bị xao nhãng khi người khác nói thêm vào. Cần phải thay đổi thái độ ngay lập tức nhé nếu không chuyện riêng làm ảnh hưởng tới việc công đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối tốt, tuy nhiên tuổi Ngọ cần phải xem lại cách tiêu tiền của mình. Ăn uống tụ tập thì vui nhưng phải trong giới hạn. Nếu bạn cứ tiêu tiền đà này thì chẳng mấy chốc sẽ nhẵn túi đâu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên vẫn tốt. Nếu như cả hai có ý định đi tới hôn nhân thì nên về ra mắt gia đình. Không nên yêu quá lâu và để tình trạng nhàm chán kéo dài. Cưới nhau, cả hai sẽ có kế hoạch tiết kiệm hợp lý hơn.

Tử vi tuổi Thìn

Tử vi ngày mới cho biết sao Thái Tuế chiếu mệnh, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn do hung vận khá lớn trong ngày 5/4- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho biết sao Thái Tuế chiếu mệnh, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn do hung vận khá lớn trong ngày 5/4. Công việc không thuận lợi, có những sai sót không đáng khiến bạn bị trách mắng, đồng thời uy tín bản thân đang giảm sút nghiêm trọng. Vận xui đeo bám không ngừng làm cho tâm trạng của bạn chán nản suốt tuần.

Vấn đề xuất hiện cũng do bạn thiếu tập trung, thường làm việc mà không để ý cẩn thận. Những vấn đề riêng tư gần như luôn chiếm trọn tâm trí của con giáp này, người một nơi nhưng đầu óc ở nơi khác, sai sót xảy ra là điều đương nhiên. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình.

Chuyện tình cảm rối ren có lẽ là nguyên nhân gây nên nỗi muộn phiền của tuổi Thìn. Mối tình đơn phương gây ra những day dứt khó nguôi. Thay vì lúc nào cũng lùi lại quan sát người ấy từ xa, tại sao bạn không chủ động hơn trong chuyện tình cảm và giành lấy hạnh phúc cho mình?

Tiền bạc khá ổn định nhưng bạn không nên mạo hiểm trong các kế hoạch đầu tư hay giao dịch tài chính. Vận khí bất ổn có thể làm gia tăng những rủi ro không thể lường trước, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo &chiêm nghiệm