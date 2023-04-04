Ngày mai 5/4, con giáp nào bị VẬN ĐEN BỦA VÂY, đi làm nên cẩn trọng kẻo TIỂU NHÂN TRỤC LỢI, tiền hài hao hụt ít nhiều

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 09:32

Ngày mai 5/4, con giáp nào nên bình tĩnh xử lý đối mặt và đưa ra quyết định kẻo rước họa vào thân, tiền bạc ra đi không cản được

Tử vi tuổi Tuất

Ngày mai 5/4, con giáp nào bị VẬN ĐEN BỦA VÂY, đi làm nên cẩn trọng kẻo TIỂU NHÂN TRỤC LỢI, tiền hài hao hụt ít nhiều - Ảnh 1

Ngày mai 5/4, người tuổi Tuất sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng

Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai 5/4, người tuổi Tuất sẽ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bạn, khiến bạn không dễ dàng đạt được mục tiêu.

Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường lạc lối.

Tình hình tài chính cũng không khá khẩm hơn bởi người làm kinh doanh dễ đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn.

Ngoài ra, bạn còn có thể sẽ phải chi tiêu cho nhiều mục đích khác trong cuộc sống, dù về thực chất số tiền ấy không quá lớn, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì cũng khiến bạn lâm vào cảnh khó khăn hơn.

Người đã lập gia đình có thái độ nhập nhằng trong các mối quan hệ, vì thế mà bạn đang gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Đừng để bản thân vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng, hãy tự nhắc nhở bản thân tránh xa cám dỗ, chớ khiến những người thân thiết nhất với mình phải chịu tổn thương.

Tử vi tuổi Ngọ

Ngày mai 5/4, con giáp nào bị VẬN ĐEN BỦA VÂY, đi làm nên cẩn trọng kẻo TIỂU NHÂN TRỤC LỢI, tiền hài hao hụt ít nhiều - Ảnh 2
Tử vi ngày mai 5/4 cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ không được dễ dàng Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai 5/4 cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ không được dễ dàng. Một người không có lập trường như tuổi Ngọ thường hay bị xao nhãng khi người khác nói thêm vào. Cần phải thay đổi thái độ ngay lập tức nhé nếu không chuyện riêng làm ảnh hưởng tới việc công đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối tốt, tuy nhiên tuổi Ngọ cần phải xem lại cách tiêu tiền của mình. Ăn uống tụ tập thì vui nhưng phải trong giới hạn. Nếu bạn cứ tiêu tiền đà này thì chẳng mấy chốc sẽ nhẵn túi đâu.

Tình cảm: Vận trình tình duyên vẫn tốt. Nếu như cả hai có ý định đi tới hôn nhân thì nên về ra mắt gia đình. Không nên yêu quá lâu và để tình trạng nhàm chán kéo dài. Cưới nhau, cả hai sẽ có kế hoạch tiết kiệm hợp lý hơn.

Tử vi tuổi Thìn

Ngày mai 5/4, con giáp nào bị VẬN ĐEN BỦA VÂY, đi làm nên cẩn trọng kẻo TIỂU NHÂN TRỤC LỢI, tiền hài hao hụt ít nhiều - Ảnh 3
Tử vi ngày mới cho biết sao Thái Tuế chiếu mệnh, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn do hung vận khá lớn trong ngày 5/4- Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho biết sao Thái Tuế chiếu mệnh, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn do hung vận khá lớn trong ngày 5/4. Công việc không thuận lợi, có những sai sót không đáng khiến bạn bị trách mắng, đồng thời uy tín bản thân đang giảm sút nghiêm trọng. Vận xui đeo bám không ngừng làm cho tâm trạng của bạn chán nản suốt tuần. 

Vấn đề xuất hiện cũng do bạn thiếu tập trung, thường làm việc mà không để ý cẩn thận. Những vấn đề riêng tư gần như luôn chiếm trọn tâm trí của con giáp này, người một nơi nhưng đầu óc ở nơi khác, sai sót xảy ra là điều đương nhiên. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. 

Chuyện tình cảm rối ren có lẽ là nguyên nhân gây nên nỗi muộn phiền của tuổi Thìn. Mối tình đơn phương gây ra những day dứt khó nguôi. Thay vì lúc nào cũng lùi lại quan sát người ấy từ xa, tại sao bạn không chủ động hơn trong chuyện tình cảm và giành lấy hạnh phúc cho mình? 

Tiền bạc khá ổn định nhưng bạn không nên mạo hiểm trong các kế hoạch đầu tư hay giao dịch tài chính. Vận khí bất ổn có thể làm gia tăng những rủi ro không thể lường trước, hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo &chiêm nghiệm

Thần tài gõ cửa nhà 3 con giáp này trong dịp lễ 30/4 - 1/5 TIỀN BẠC RỦNG RỈNH, sức khỏe dồi dào, THẦN TÌNH DUYÊN cũng tìm đến cửa

Thần tài gõ cửa nhà 3 con giáp này trong dịp lễ 30/4 - 1/5 TIỀN BẠC RỦNG RỈNH, sức khỏe dồi dào, THẦN TÌNH DUYÊN cũng tìm đến cửa

Lễ này, các con giáp đã chuẩn bị cho mình những khoảng chi tiêu cho việc nghỉ dưỡng và vun đắp tình cảm gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giap xui xeo tu vi ngay mai tu vi thang 4 tu vi con giap den dui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két