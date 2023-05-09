Ngày mai 10/5/2023: Đúng 12h, Thìn cần thận trọng trong mỗi quyết định, Tỵ dễ dàng chinh phục đỉnh cao sự nghiệp

Tử vi ngày 10/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình làm việc của bạn được thăng hoa, tiến triển thuận lợi.

Tình duyên: Người tuổi Mão đang hạnh phúc với người yêu hiện tại, cả hai tuy yêu xa nhưng luôn biết cách trân trọng đối phương.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão biết cách vận hành, làm việc hăng say, tiến triển thuận lợi .

Tài lộc: Tài lộc của bạn được rộng mở nhờ cố gắng làm việc mỗi ngày.

Sức khỏe: Thường xuyên bị viêm mũi, hãy cẩn thận khi thời tiết thay đổi.

Tuổi Mão vận trình làm việc của bạn được thăng hoa, tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Tuổi Thìn cần thận trọng trong mỗi quyết định, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bản thân.

Tình duyên: Hợi Tỵ Tương Xung khiến chuyện tình cảm của tuổi Tỵ ngày càng đi vào ngõ cụt, mãi chưa thấy lối ra.

Sức khỏe: Hôm nay là ngày thủy khí thịnh nên bản mệnh ăn uống có phần không ngon miệng.

Tài chính: Con giáp này có thể rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần bất cứ lúc nào.

Giờ tốt trong ngày: 14h - 16h

Tuổi Thìn cần thận trọng trong mỗi quyết định, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường thăng quan tiến chức của con giáp tuổi Tỵ có những thay đổi mới, con giáp này dễ dàng chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, không gì có thể cản bước con đường tiến thân của bản mệnh. Tình hình tài lộc tươi sáng, cuối cùng thì mệnh chủ cũng biết nắm bắt cơ hội kinh doanh ngon ăn, đôi khi bạn cần phải thoát khỏi vùng an toàn để tìm kiếm sự thử thách cho chính mình. Lứa đôi cãi vã, tình cảm đôi bên đứng trước bờ vực tan vỡ chia ly.

Giờ tốt trong ngày: 22h - 24h

Đường thăng quan tiến chức của con giáp tuổi Tỵ có những thay đổi mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và nghiêm nghiệm!