Ngay đầu tuần tới, 3 con giáp được Ngọc hoàng xóa tên trong danh sách NGHÈO: Đằng trước là Quý nhân dẫn đường, đằng sau là Thần tài bảo vệ, chẳng mấy chốc mà tiền vàng đầy két, lộc lá chật nhà

Để có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này thì có lẽ người tuổi Tỵ sẽ phải bươn chải khá nhiều, đổi lại là sau đó, bạn sẽ có một cuộc sống đủ đầy, chẳng phải lo chuyện chi tiêu. Vì thế, con giáp này hãy tự cổ vũ bản thân càng xông pha thì vận trình càng rực rỡ.

Trong tuần có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, bạn sẽ được nhân đôi may mắn.

Đây là phần thưởng xứng đáng với bạn vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tuổi Tý

Trong tháng 7 này, người tuổi Tý có hung có cát, nhưng tài vận và vạn sự vẫn hanh thông. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển sự nghiệp, mọi kế hoạch có thể tiến triển như dự kiến, bạn bè xung quanh luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cần. Nhờ đó mà đường tới thành công cũng được rút ngắn hơn đôi chút.

Ảnh minh họa

Mặc dù nay có thể là một năm thử thách đối với người cầm tinh con Chuột, có nhiều điều bạn sẽ nghĩ rằng quá sức với bản thân. Nhưng ngay đầu tuần tới, nếu cố gắng một cách nghiêm túc thì không có gì là không thể với bạn. Điều quan trọng là bạn cũng phải đủ nhanh nhạy để nắm bắt thời cơ, không lãng phí tài nguyên từ các quy nhân, có vậy mới nhanh chóng "lên voi" được.

Tuổi Dậu

Không con giáp nào có thể vượt qua tuổi Dậu về khả năng sáng tạo và ý tưởng làm giàu. Tuổi Dậu không phải người nói nhiều, kể lể dài dòng mà họ sẽ luôn bắt tay vào thực hiện, dùng hành động thiết thực để đạt được các mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu sẽ được phát huy tối đa vào năm 2022. Cụ thể, trong đầu tuần tới, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Thậm chí khi gặp phải khó khăn, họ cũng giải quyết tốt và thẳng bước đến với cuộc sống trong mơ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.