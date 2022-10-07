Ngày 13/9 âm lịch, 3 con giáp này vận trình giảm sút, sức khỏe suy yếu, công việc trì trệ, vận trình tụt dốc không phanh

Sửu là con giáp chăm chỉ nhưng công sức không được công nhận. Ngày 13/9 âm lịch, những cống hiến, đóng góp của bạn đều vô dụng, không được người khác biết đến. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công sức của bạn bấy lâu nay.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc không thuộc chuyên môn. Bởi vì bạn sẽ không đủ may mắn để có thể kiếm tiền từ lĩnh vực này. Lời khuyên cho những người tuổi Sửu, đừng nghe lời người thân thiết mà đốt tiền vào những trò tiêu khiển vô bổ. Đừng để bản thân lâm vào cảnh nợ nần trả cả đời không hết.

Ngày 13/9 âm lịch, những cống hiến, đóng góp của bạn đều vô dụng, không được người khác biết đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ gặp phải kiếp nạn lớn, tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến trong công việc. Không những vậy bạn còn là trung tâm để mọi người chỉ trích. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, bạn sẽ xảy ra nhiều xích mích, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.

Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình của bạn. Bên cạnh đó vì áp lực công việc nên sức khỏe của bạn không tốt. Bạn thường xuyên phải dùng thuốc đau đầu, đau bao tử. Vì vậy hãy chăm sóc tốt bản thân mình. Nếu khó khăn quá hãy gác lại công việc và nghỉ ngơi sau đó rồi trở lại với tinh thần thoải mái hơn.

Ngoài ra, bạn còn bị mất của, mất tiền, mất niềm tin trong ngày 13/9 âm lịch. Bạn nhẹ dạ cả tin nên dễ bị mắc lừa, đánh mất tình tiền trong thời gian sắp tới. Lời khuyên cho Tỵ là nên bình tĩnh sắp xếp lại mọi việc và đề phòng những mối quan hệ xung quanh mình.

Tuổi Thân

Thân là con giáp xui xẻo trong ngày 13/9 âm lịch. Trong thời điểm này, bạn nên hạn chế kết giao với người lạ. Thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm những chuyện khiến người khác phiền lòng. Bản mệnh nên tránh xa những trò đỏ đen, cờ bạc để tránh tiền mất tật mang.

Thời điểm ngày 13/9 âm lịch, bạn tránh cãi vã, xung đột với người khác. Nói năng đi đứng nên thận trọng một chút để tránh được họa thị phi từ trên trời rơi xuống. Đồng thời cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng để bản thân phải làm việc quá sức và lạm dụng thuốc giảm đau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.