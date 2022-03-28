Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp hốt hết lộc trời, nhận cục tiền siêu to, sự nghiệp sáng chói

Thời điểm 10 ngày đầu tiên của tháng 4 cận kề, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ. Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây. Có thể nói đây chính là thời gian may mắn nhất năm với con giáp này. Hãy đón chào hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Thời điểm 10 ngày đầu tiên của tháng 4 cận kề, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, trong thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng 4, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Tin vui sẽ nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng đến với cuộc sống của tuổi Tý.