Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp hốt hết lộc trời, nhận cục tiền siêu to, sự nghiệp sáng chói

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 10:55

Tử vi nói rằng, trong 10 ngày đầu tháng 4, những con giáp dưới đây thoát kiếp tam tai, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Tuất

Thời điểm 10 ngày đầu tiên của tháng 4 cận kề, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ. Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Tuất ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Vận may của họ còn lan tỏa tới những người thân và gia đình, ai ở gần họ nhất định sẽ được thơm lây. Có thể nói đây chính là thời gian may mắn nhất năm với con giáp này. Hãy đón chào hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp hốt hết lộc trời, nhận cục tiền siêu to, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 1
Thời điểm 10 ngày đầu tiên của tháng 4 cận kề, con giáp tuổi Tuất sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, trong thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng 4, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn, vận khí luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Tin vui sẽ nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng đến với cuộc sống của tuổi Tý.

Con giáp này có sự biến động lớn, cơ hội thăng quan tiến chức rộng mở thênh thang. Trong thời gian này, tuổi Tý cần xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Tý dù bỏ ra công sức nhỏ nhưng chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp.

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp hốt hết lộc trời, nhận cục tiền siêu to, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 2
Trong thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng 4, những người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng 4 sẽ đón may mắn bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, bản mệnh có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, phát huy năng lực của bản thân, tiền đồ càng ngày càng xán lạn, có những thành quả mà không phải ai cũng có được.

Quý nhân còn đưa cho người tuổi Rồng những ý kiến đóng góp thực tâm, có lợi cho sự phát triển sau này của bản mệnh. Lời khuyên của tuổi Thìn là không nên quá bảo thủ quan điểm cá nhân mà không lắng nghe ý kiến của người khác. Việc này sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn không đáng có.

Ngay 10 ngày đầu tiên của tháng 4: 3 con giáp hốt hết lộc trời, nhận cục tiền siêu to, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 3
Người tuổi Thìn trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tiên của tháng 4 sẽ đón may mắn bất ngờ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Sau 6h ngày 28/3, cây tài lộc nở hoa, 3 con giáp chuẩn bị bước vào giới thượng lưu, làm gì cũng phát, tiền bạc đầy tay

Dù trước đó có khó khăn, xui xẻo thế nào đi chăng nữa thì sau 6h ngày 28/3, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, vận may ùn ùn kéo tới.

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