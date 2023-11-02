Năng nhặt chặt bị, 3 con giáp vận số đỏ rực, đếm tiền mỏi tay trong tháng 11, 12 năm 2023

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người Sửu rất kiên định và quyết tâm. Một khi đã đặt mục tiêu, họ sẽ cố gắng hết mình để đạt được nó, không bao giờ dễ bỏ cuộc. Con giáp này có tài năng sáng tạo và thích nghĩ ra những ý tưởng mới. Sự sáng tạo của họ thường thể hiện qua nghệ thuật, thiết kế, hoặc lĩnh vực khác đòi hỏi sự sáng tạo.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này còn độc thân sẽ gặp được người trong mộng và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Trong khi đó, người đã có gia đình cũng có những ngày kỷ niệm đáng nhớ bên "nửa kia".

Trong 2 tháng cuối năm 2023, người tuổi Sửu có cơ hội lội ngược dòng. Họ sẽ bắt đầu được thăng chức và kiếm được nhiều tiền. Lúc này, tài lộc đến với con giáp tuổi Sửu không gì cản được. Sự nghiệp của con giáp này ngày càng suôn sẻ. Kiếm được nhiều tiền lại biết quản lý tài chính, tuổi Sửu ngày càng giàu có, dư dả, có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Con giáp tuổi Mão

Trong tháng 11, 12/2023, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển rực rỡ. Những bước tiến dài bạn đang theo đuổi đang dần đạt được kết quả như mong đợi. Đặc biệt, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến đến với bạn trong thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Công danh sự nghiệp thuận lợi kéo theo tình hình tài chính phát triển rực rỡ. Bạn không cần phải suy nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền hay lo toan bộn bề nữa. Đặc biệt, nhiều cơ hội về tài lộc sẽ đến với bạn trong tháng này, bạn hãy nhanh chóng bắt kịp để mở rộng túi của mình hơn nữa.

Quan hệ tình cảm vẫn diễn ra tốt đẹp, các hiểu lầm sẽ dễ dàng được tháo gỡ. Các bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người mới và người này sẽ cực kỳ hợp gu của bạn. Hai người sẽ có khả năng đi vào giai đoạn tìm hiểu nhau sau những lời gặp mặt tình

Con giáp tuổi Thân

Trong tháng 11, 12/2023, Tam Hội và Trường Sinh chiếu mệnh thay đổi toàn bộ cục diện vận trình của tuổi Thân, sự thay đổi mang ý nghĩa tích cực giúp bạn có niềm tin hơn vào cuộc sống và đón thêm những tin vui bất ngờ. Trong đầu tư và quản lý tài chính có những cơ hội nhất định nhưng bạn cũng cần phải thận trọng và lý trí để tránh những sai lầm do lòng tham.

Ảnh minh họa: Internet

Việc buôn bán đem lại không ít tiền bạc cho bản mệnh trong tháng mới, bên cạnh đó, nhiều người cũng thu về không ít lợi nhuận từ việc hợp tác với đối tác mới.

Người tuổi Thân cũng được những người xung quanh quý mến, bởi bạn biết cách ăn nói, tích cực xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và không thích sân si với cuộc sống của người khác nên ai cũng mến bạn.

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