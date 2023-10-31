Chúc 3 con giáp may mắn gặp Thần Tài trong 2 tháng tới, thoát khó khăn, thành công trong sự nghiệp và tiền tài dư dả

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất họ có nội tâm mạnh mẽ. Bản mệnh luôn giữ tinh thần lạc quan, mang đến nhiều điều tích cực cho những người xung quanh. Con giáp tuổi Mùi luôn tự quyết định số mệnh cuộc đời mình. Con giáp này không lãng phí thời gian mà luôn nỗ lực từng ngày để đạt được những gì mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, tuổi Mùi cũng không dễ dàng đầu hàng. Con giáp còn có khả năng chịu áp lực, nhanh chóng vượt qua thử thách để vươn lên tầm cao mới. Tử vi dự báo, tháng 11 và tháng 12 tới đây, tuổi Mùi được cát tinh soi chiếu nên đường tình duyên, sự nghiệp đều có sự khởi sắc. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên công việc ngày một hưng thịnh.

Con giáp tuổi Dậu

Thời gian cuối năm tới, tuổi Dậu làm mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Không chỉ công việc thuận lợi, tuổi Dậu còn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ. Nếu đang tích cóp để mua nhà hay mua xe, thì khả năng cao cuối năm này bạn sẽ đạt được như ý nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 tháng cuối năm này, nếu bạn đang nỗ lực cho công việc thì khả năng cao vận may sẽ gõ cửa ngay lập tức, bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Điều này là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra.

Đây cũng là con giáp đại diện cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường và cần cù, vậy nên chỉ cần tận dụng cơ hội may mắn trong 2 tháng cuối năm, bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt.

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